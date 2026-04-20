Acusan robo de mil tubos en Piedras Negras; gerente de SIMAS anuncia acción penal contra alcalde
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El gerente del SIMAS en Piedras Negras anunció que presentará una denuncia penal contra el alcalde y un exfuncionario, a quienes acusa del presunto desvío de tubería donada para una obra municipal
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gerente general del SIMAS, Lorenzo Menera Sierra, aseguró en conferencia de prensa que interpondrá una denuncia penal contra el alcalde de Piedras Negras y el exsubgerente operativo del organismo, Ricardo Aguirre, por el presunto robo de mil tubos donados por la desarrolladora de viviendas Grupo MANTER S.A. de C.V.
Según el gerente del organismo, el edil le habría entregado apenas 100 mil pesos de los 3 millones acordados tras la desaparición de la tubería, material que —afirmó— fue utilizado ilegalmente en la construcción de una nueva línea hacia el ejido Piedras Negras, obra ejecutada por el Municipio.
En la conferencia con medios exhibió un oficio de recepción fechado el 3 de abril de 2025, donde consta la entrega parcial de 100 tubos hidráulicos de 14 pulgadas, con un valor superior a los 475 mil pesos. El documento aparece firmado por Ricardo Aguirre en las instalaciones del tanque elevado del SIMAS, ubicado en el ejido Piedras Negras.
“Van a decir que miento o que falsifiqué la firma, pero Grupo MANTER es una empresa seria y tiene las copias. Creyeron que no me daría cuenta, pero aquí están las pruebas”, apuntó.