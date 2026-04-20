Acusan robo de mil tubos en Piedras Negras; gerente de SIMAS anuncia acción penal contra alcalde

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gerente general del SIMAS, Lorenzo Menera Sierra, aseguró en conferencia de prensa que interpondrá una denuncia penal contra el alcalde de Piedras Negras y el exsubgerente operativo del organismo, Ricardo Aguirre, por el presunto robo de mil tubos donados por la desarrolladora de viviendas Grupo MANTER S.A. de C.V.

Según el gerente del organismo, el edil le habría entregado apenas 100 mil pesos de los 3 millones acordados tras la desaparición de la tubería, material que —afirmó— fue utilizado ilegalmente en la construcción de una nueva línea hacia el ejido Piedras Negras, obra ejecutada por el Municipio.