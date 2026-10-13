Advierte Colegio Médico: se agudiza crisis en el IMSS y urge abrir diálogo con trabajadores

El representante médico señaló que las manifestaciones recientes no son un hecho aislado, sino el resultado de factores acumulados durante un largo periodo que llevaron a médicos, enfermeras y personal de apoyo a expresar públicamente su descontento.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El presidente del Colegio Médico de Piedras Negras, doctor Jesús Manuel Chavarría Guerrero, advirtió que la problemática que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha agudizado hasta convertirse en una creciente inconformidad entre el personal de salud, por lo que urgió a establecer mesas de diálogo para alcanzar acuerdos entre trabajadores y autoridades.

“Es una olla de presión que se ha ido acumulando con el tiempo, y hoy estamos viendo el resultado”, expresó al referirse al escenario actual de la institución.

Chavarría Guerrero manifestó su respeto a las posturas del personal sanitario y reconoció su derecho a manifestarse con fundamentos. No obstante, subrayó la importancia de evitar que el conflicto escale y termine por vulnerar la prestación de los servicios médicos.

El dirigente sostuvo que la negociación es la vía más adecuada para resolver las diferencias, recordando que el IMSS es una institución fundamental para miles de pacientes que dependen de su atención de manera permanente.

Asimismo, destacó que el malestar involucra a trabajadores de diversas áreas —como medicina, enfermería, nutrición, limpieza y mantenimiento—, quienes enfrentan inquietudes sobre sus condiciones laborales. A su juicio, abrir espacios de diálogo permitiría escuchar estas demandas y avanzar hacia soluciones bilaterales.

Finalmente, el presidente del Colegio Médico reiteró el llamado a las instancias correspondientes para restablecer los canales de comunicación con la base trabajadora, con el fin de evitar mayores afectaciones tanto para el personal como para la derechohabiencia.