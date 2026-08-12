Advierten en Piedras Negras: pantallas pueden afectar sueño y atención en niños

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Piedras Negras
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    Advierten en Piedras Negras: pantallas pueden afectar sueño y atención en niños
    El uso constante de celulares puede repercutir en el descanso, la concentración y el aprendizaje infantil. ARCHIVO

Especialista recomienda evitar celulares antes de los dos años y moderar posteriormente el tiempo y tipo de contenidos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Evitar la exposición de los niños a pantallas antes de los dos años y limitar el uso de celulares durante la infancia son recomendaciones de Antonio Pulido Jaques, coordinador de Atención del Niño y el Adolescente de la Jurisdicción Sanitaria Uno. El especialista alertó que la sobreestimulación puede afectar el sueño, la concentración y el aprendizaje.

Durante los primeros años de vida, explicó, los menores atraviesan una etapa de rápido desarrollo. La exposición constante a luz artificial, imágenes aceleradas, colores intensos y sonidos elevados representa un riesgo para su adecuado crecimiento. En el caso de los televisores, recomendó mantener una distancia de tres a cuatro metros y evitar volúmenes excesivos.

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Pulido Jaques subrayó también la importancia de proteger la audición infantil. Una exposición superior a 80 o 90 decibeles puede ocasionar daños auditivos. Por ello, sugirió el uso de protectores en conciertos, fiestas o eventos con música elevada.

Uno de los principales llamados se relaciona con el uso de celulares en bebés y niños pequeños. El coordinador recomendó evitar estos dispositivos en edades tempranas. Cuando se introduzcan pantallas, sugirió optar por contenidos menos acelerados, con colores neutros y sin cambios constantes de imágenes o sonidos.

La sobreestimulación, añadió, repercute también en el descanso. Contenidos con movimientos rápidos y estímulos constantes pueden reducir la calidad del sueño y provocar despertares nocturnos. Esto, a su vez, puede dificultar la atención en actividades escolares.

El especialista advirtió que el consumo permanente de videos cortos también modifica los hábitos de concentración. “Acostumbrarse a recibir información en segundos puede hacer más difícil mantener la atención durante 20 o 30 minutos en clase”, señaló.

Respecto a los adolescentes, reconoció que plataformas como TikTok y herramientas de inteligencia artificial pueden ser útiles si se emplean correctamente. Sin embargo, señaló que no deben sustituir la lectura ni la consulta de información verificada. Consideró fundamental que padres y educadores fomenten la lectura y el análisis de contenidos completos, para evitar que los menores se queden únicamente con información rápida y sin contexto.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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