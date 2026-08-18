Afinan estrategia educativa rumbo al ciclo escolar 2026-2027 de la Región Norte, en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Afinan estrategia educativa rumbo al ciclo escolar 2026-2027 de la Región Norte, en Piedras Negras
    Representantes de los distintos niveles de Educación Básica analizaron estrategias rumbo al nuevo ciclo escolar, en Piedras Negras. CORTESÍA

La reunión congregó a responsables de Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Física y Educación Especial

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades educativas de la Región Norte-Carbonífera sostuvieron una reunión regional en Piedras Negras, Coahuila, como parte de los preparativos para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, encuentro en el que se revisaron estrategias para fortalecer la coordinación entre los distintos niveles y servicios de Educación Básica.

La reunión contó con la participación de Nacho Castillo Cárabes, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos, así como representantes de Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Física y Educación Especial. El encuentro permitió concentrar a responsables de distintas áreas para compartir criterios y establecer líneas de trabajo previo al regreso a las aulas.

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Durante la jornada también estuvo presente Marco Antonio Saldaña Infante, rector de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, cuya participación refleja la importancia de mantener comunicación entre los diferentes niveles educativos y las instituciones de educación superior de la región.

La coordinación regional cobra relevancia ante el inicio de un nuevo periodo escolar, debido a que permite identificar necesidades, organizar acciones y establecer mecanismos de colaboración entre directivos, supervisores y responsables de los diferentes servicios educativos. En el caso de la Región Norte-Carbonífera, este trabajo involucra a planteles de municipios de esta zona del estado.

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El encuentro forma parte de las actividades previas al arranque del ciclo 2026-2027 y busca que las estructuras educativas lleguen al inicio de clases con una agenda común. La participación de áreas como Educación Especial y Educación Física también permite incorporar necesidades específicas de los estudiantes dentro de la planeación regional.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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