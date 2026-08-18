Afinan estrategia educativa rumbo al ciclo escolar 2026-2027 de la Región Norte, en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades educativas de la Región Norte-Carbonífera sostuvieron una reunión regional en Piedras Negras, Coahuila, como parte de los preparativos para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, encuentro en el que se revisaron estrategias para fortalecer la coordinación entre los distintos niveles y servicios de Educación Básica.

La reunión contó con la participación de Nacho Castillo Cárabes, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos, así como representantes de Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria, Educación Física y Educación Especial. El encuentro permitió concentrar a responsables de distintas áreas para compartir criterios y establecer líneas de trabajo previo al regreso a las aulas.