Alertan por lluvias intensas y posibles tormentas en la región norte de Coahuila

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Piedras Negras
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    Alertan por lluvias intensas y posibles tormentas en la región norte de Coahuila
    Se pronostican acumulados de entre 5 y 7 pulgadas de lluvia, con posibilidad de superar esa cantidad durante tormentas intensas.

Se prevé una probabilidad de lluvia de entre 70 y 90 por ciento desde el jueves y hasta el sábado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el pronóstico de lluvias de moderadas a fuertes e intensas para las próximas horas, el director de Protección Civil en la zona Norte de Coahuila, Francisco Contreras Obregón, emitió una alerta general a la población.

De acuerdo con el pronóstico, existe una probabilidad de entre 70 y 90 por ciento de precipitaciones desde este jueves y hasta el sábado, con posibilidad de que las condiciones se extiendan durante el domingo o lunes.

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El funcionario explicó que, aunque durante la madrugada se prevé una baja probabilidad de lluvia, de alrededor de 20 por ciento entre la 1:00 y las 4:00 horas, a partir de las 19:00 horas del jueves se espera un incremento considerable en las precipitaciones.

Este escenario estaría relacionado con la combinación de humedad proveniente del Golfo de México y el ingreso de un frente frío.

Prevén acumulados de hasta 7 pulgadas

Contreras Obregón detalló que el pronóstico contempla acumulados de entre 5 y 7 pulgadas de lluvia, aunque advirtió que estas cantidades podrían superarse durante tormentas de mayor intensidad.

Además, las condiciones atmosféricas podrían generar actividad eléctrica, posible caída de granizo y vientos de moderados a fuertes e intensos.

También existe la posibilidad de formación de vórtices asociados con las tormentas.

El funcionario recordó que recientemente se formó un vórtice al norte de Ciudad Acuña, cuyas celdas de tormenta se desplazaron hacia el sur y perdieron fuerza antes de llegar a Jiménez, por lo que no descartó la aparición de fenómenos similares durante este nuevo evento meteorológico.

Piden extremar precauciones

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a identificar los refugios temporales más cercanos y evitar salir a la calle si no es necesario.

También recomendaron mantenerse alejada de estructuras vulnerables ante vientos fuertes, como árboles y anuncios espectaculares.

De manera especial, pidieron no intentar cruzar arroyos ni zonas inundadas, debido a que una corriente de apenas 30 o 40 centímetros puede ser suficiente para arrastrar un vehículo.

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Entre los puntos de mayor atención se encuentran los arroyos El Tornillo y Primavera, que históricamente han registrado incidentes de este tipo.

Finalmente, Contreras Obregón señaló que la coordinación regional de Protección Civil mantiene un monitoreo permanente y se encuentra en alerta en los municipios de Acuña, Jiménez, Piedras Negras, Los Manantiales, Guerrero e Hidalgo, con el objetivo de atender cualquier emergencia de manera oportuna.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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