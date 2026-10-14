Alertan por mordeduras de araña en Piedras Negras; paciente sigue hospitalizado tras acudir tres días después

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el caso de un paciente con severas complicaciones por no acudir a tiempo al médico, el director del Hospital General Salvador Chavarría, Agustín Aguilar, exhortó a la población a buscar atención inmediata tras sufrir la mordedura de una araña o cualquier fauna ponzoñosa. El especialista advirtió que la demora en el tratamiento puede provocar daños permanentes e incluso la pérdida de extremidades.

El llamado surge tras el ingreso de un hombre al área de urgencias con una lesión grave en el brazo derecho. De acuerdo con la víctima, la picadura ocurrió tres días antes de buscar auxilio; para cuando fue atendido, el retraso causó un absceso e inflamación severa.