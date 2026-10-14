Alertan por mordeduras de araña en Piedras Negras; paciente sigue hospitalizado tras acudir tres días después
El director del Hospital General Salvador Chavarría alertó sobre los riesgos de retrasar la atención médica tras una mordedura de araña o fauna ponzoñosa
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el caso de un paciente con severas complicaciones por no acudir a tiempo al médico, el director del Hospital General Salvador Chavarría, Agustín Aguilar, exhortó a la población a buscar atención inmediata tras sufrir la mordedura de una araña o cualquier fauna ponzoñosa. El especialista advirtió que la demora en el tratamiento puede provocar daños permanentes e incluso la pérdida de extremidades.
El llamado surge tras el ingreso de un hombre al área de urgencias con una lesión grave en el brazo derecho. De acuerdo con la víctima, la picadura ocurrió tres días antes de buscar auxilio; para cuando fue atendido, el retraso causó un absceso e inflamación severa.
Dado el tiempo transcurrido, el paciente ya no era candidato a la aplicación del faboterápico (suero antiarácnido). Debido a esto, el equipo médico realizó un desbridamiento para retirar el tejido infectado y administrar antibióticos. Aunque evoluciona de manera favorable y está fuera de riesgo inmediato de amputación, continuará hospitalizado bajo observación de cirujanos y especialistas.
El médico recordó que estas lesiones comprometen la circulación sanguínea y causan secuelas irreversibles si no se tratan a tiempo. Asimismo, confirmó que la unidad médica dispone de sueros antiviperinos y antiarácnidos, e instó a los ciudadanos a informar al personal la hora y el historial exacto del ataque desde su llegada.