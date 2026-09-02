Amplían oferta educativa con nuevas instalaciones en Jiménez, Coahuila

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    Amplían oferta educativa con nuevas instalaciones en Jiménez, Coahuila
    El rector Eliud Cadena Toledo encabezó la apertura del nuevo espacio educativo, acompañado por autoridades municipales. CORTESÍA

La apertura busca ofrecer mayores alternativas de preparación profesional para jóvenes de ese municipio y comunidades de la región fronteriza

JIMÉNEZ, COAH.- La Universidad Interamericana del Bravo amplió su infraestructura en Jiménez, Coahuila, con la inauguración de nuevas instalaciones, un proyecto que representa una alternativa adicional para los jóvenes que buscan continuar su preparación profesional en el municipio.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa Maribel González, quien destacó la importancia de que Jiménez cuente con espacios destinados a la formación académica y reconoció el crecimiento que ha registrado la institución.

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Durante la ceremonia, la Presidenta Municipal felicitó al rector de la Universidad Interamericana del Bravo, Eliud Cadena Toledo, por mantener el impulso al proyecto educativo y contribuir con nuevas opciones para los estudiantes de la localidad.

González señaló que fortalecer la educación permite ampliar las oportunidades de las nuevas generaciones, al brindarles herramientas para desarrollar sus capacidades y avanzar en sus objetivos profesionales.

La apertura de las instalaciones también representa una opción para los jóvenes que desean continuar con sus estudios sin tener que trasladarse fuera del municipio, además de contribuir a diversificar la oferta académica disponible en la comunidad.

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Con la inauguración de este espacio, la Universidad Interamericana del Bravo fortalece su presencia en Jiménez y suma infraestructura a su proyecto de crecimiento, mientras autoridades municipales destacaron la importancia de mantener la colaboración con las instituciones educativas para generar mayores oportunidades de desarrollo para la población.

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Antonio Santos

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