Anuncia diputado Guillermo Ruiz segunda brigada gratuita de salud para mujeres trabajadoras en Piedras Negras

La jornada se realizará en un horario vespertino, de 3:30 a 7:30 de la tarde, en la Casa de Gestoría, para brindar una nueva oportunidad a quienes no pueden acudir por la mañana.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de facilitar el acceso a la atención médica a las mujeres que laboran en horarios matutinos, el diputado local por el Distrito 02, Guillermo Ruiz Guerra, anunció una segunda brigada gratuita de salud, que se llevará a cabo el próximo 21 de octubre.

Esta iniciativa se suma a las acciones enfocadas en la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino, encabezadas por el legislador en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en el marco del mes de sensibilización sobre la salud femenina.

Durante la primera jornada, Ruiz Guerra destacó la respuesta de la ciudadanía y subrayó que estos esfuerzos buscan acercar servicios médicos gratuitos a la población. El programa incluye consultas generales, atención dental y exámenes especializados de prevención.

Asimismo, el diputado informó que puso a disposición su Casa de Gestoría móvil para llevar este tipo de apoyos directamente a distintos sectores de la comunidad nigropetense.

Finalmente, “Memo” Ruiz reiteró la invitación a aprovechar esta segunda fecha y enfatizó que la prevención, las revisiones periódicas y la detección temprana son herramientas fundamentales para cuidar la salud y garantizar una mejor calidad de vida.