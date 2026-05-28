Aplicará UPPN nuevo examen de admisión el 17 de julio

El rector Raúl Vela Erhard informó que la segunda evaluación se llevará a cabo el próximo 17 de julio y estará dirigida principalmente a estudiantes que egresan este ciclo escolar de nivel medio superior.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Universidad Politécnica de Piedras Negras (UPPN) anunció una nueva fecha para su examen de admisión, luego del éxito obtenido en la primera aplicación realizada el pasado 24 de abril.

Destacó que la UPPN ofrece tres carreras profesionales y la posibilidad de obtener el título de Técnico Superior Universitario (TSU) a mitad del plan de estudios, lo que permite a los alumnos incorporarse al mercado laboral mientras concluyen su ingeniería o licenciatura.

El proceso de inscripción puede realizarse en las plataformas digitales de la universidad. La ficha tiene un costo de 350 pesos y, tras efectuar el pago, los aspirantes reciben por correo electrónico la confirmación de registro y una guía de estudio digital.

Finalmente, Vela Erhard invitó a estudiantes de Piedras Negras y la región a aprovechar esta nueva oportunidad de ingreso y destacó que la plataforma institucional ya se encuentra habilitada para iniciar el trámite.