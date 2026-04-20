Aprueban desincorporación de terrenos para proyectos de salud y cuidado infantil en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 20 abril 2026
    Aprueban desincorporación de terrenos para proyectos de salud y cuidado infantil en Piedras Negras
    La subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez, dio a conocer avances tras una mesa de coordinación entre autoridades estatales y municipales para atender proyectos estratégicos en Piedras Negras. ARCHIVO

Autoridades de los tres niveles avanzan en proyectos clave como una clínica y guarderías, tras acuerdos alcanzados en mesa de coordinación en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez, dio a conocer los avances alcanzados tras una mesa de coordinación entre autoridades estatales y municipales para atender proyectos estratégicos en Piedras Negras.

En la reunión participaron funcionarios del Ayuntamiento, regidores, representantes del Registro Público de la Propiedad y áreas jurídicas, con el propósito de dar seguimiento a acuerdos previamente establecidos con el Gobierno del Estado.

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Uno de los logros más relevantes fue la aprobación, por unanimidad en Cabildo, de la desincorporación de terrenos destinados a la construcción de una clínica y guarderías, obras consideradas de alta prioridad para la ciudad. El siguiente paso será la revisión del Congreso del Estado, que dará continuidad al proceso para concretar estos proyectos. Paralelamente, se avanza en la regularización de otro predio que aún enfrenta trámites pendientes.

Durante la mesa también se abordó una controversia legal en curso. Los equipos jurídicos trabajan en la elaboración de una respuesta dentro del plazo establecido, con el objetivo de alcanzar una solución favorable para la ciudadanía.

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Regidores presentaron propuestas basadas en el artículo 24, entre ellas una ruta crítica y convocatorias para avanzar en acuerdos mientras se resuelven los procesos legales.

Villarreal reiteró la disposición de todas las partes para mantener el diálogo y trabajar de manera conjunta, priorizando el bienestar de la población y el fortalecimiento de los servicios esenciales en Piedras Negras.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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