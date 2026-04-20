Comercios de Piedras Negras se suman a programa de inserción para fortalecer la confianza

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Piedras Negras
/ 20 abril 2026
    Comercios de Piedras Negras se suman a programa de inserción para fortalecer la confianza
    Benito Martínez impulsa un programa para reforzar la confianza entre comerciantes y consumidores mediante la identificación de negocios adheridos. CORTESÍA

La iniciativa pretende incentivar el consumo local al destacar a negocios comprometidos con prácticas transparentes y servicio confiable

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Piedras Negras, Benito Martínez, anunció el impulso de un programa de inserción que busca fortalecer la confianza entre comerciantes y consumidores de la región.

Martínez explicó que, a través de la cámara, se está invitando principalmente a los afiliados, aunque la convocatoria permanece abierta para todos los negocios locales interesados en integrarse a esta estrategia.

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El programa contempla que los establecimientos participantes coloquen sellos visibles en sus locales, con el fin de que la ciudadanía identifique fácilmente a quienes forman parte de la iniciativa. Además, se difundirá una lista de comercios adheridos, lo que permitirá a los consumidores reconocerlos y preferirlos, incentivando así el consumo local.

El dirigente destacó que ya existe un interés creciente por parte de diversos negocios, lo que representa un avance respecto a años anteriores, cuando este tipo de acciones no lograban consolidarse.

“Este esfuerzo busca beneficiar tanto al sector comercial como a la ciudadanía, al fomentar prácticas más transparentes y generar mayor certidumbre en las compras”, subrayó.

Finalmente, reconoció que en el pasado estos programas no alcanzaban el impacto esperado, pero aseguró que la actual participación más amplia podría traducirse en mejores resultados para todos.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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