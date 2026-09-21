Arde tractocamión cargado de carbón en la Federal 57 entre Morelos y Nava, Coahuila

NAVA, COAH.- Un tractocamión que transportaba carbón se incendió mientras circulaba por la carretera Federal 57, en el tramo comprendido entre los municipios de Morelos y Nava, Coahuila, sin que se reportaran personas lesionadas. El siniestro ocurrió a la altura del paraje conocido como Tronco Mocho, donde el operador detectó una situación anormal en la unidad y decidió detenerse. De acuerdo con los reportes, el conductor percibió un fuerte olor a quemado y, al descender del vehículo, observó que las llamas comenzaban a extenderse.

La unidad transportaba carbón procedente de Nueva Rosita y tenía como destino una planta termoeléctrica. El cargamento habría sido de aproximadamente 80 toneladas. El fuego consumió prácticamente en su totalidad el tractocamión, que terminó severamente dañado. De manera preliminar se señaló que el incendio pudo haberse originado por una falla en el motor, posiblemente relacionada con un cortocircuito, aunque las causas deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes. La columna de humo generada por el incendio pudo observarse desde varios kilómetros, situación que alertó a automovilistas que transitaban por la zona y generó llamados a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos de Nava, además de corporaciones de Allende y Morelos, quienes trabajaron para controlar y sofocar las llamas. También participaron elementos de la Guardia Nacional para apoyar en las labores de vialidad y prevenir riesgos para otros conductores. El operador logró salir de la unidad antes de que el fuego se extendiera y no presentó lesiones. Posteriormente se realizaron las labores necesarias para retirar los restos del vehículo y restablecer las condiciones de seguridad en este tramo de la carretera Federal 57.