Arranca jornada de vacunación contra la influenza en la Región Norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Uno dio inicio a la campaña de vacunación contra la influenza correspondiente a la temporada 2026-2027, con el objetivo de proteger la salud de las familias de la Región Norte ante la llegada de la temporada invernal.

El jefe jurisdiccional, Juan Roberto Baeza Díaz, confirmó que el biológico ya se encuentra disponible en las distintas unidades médicas de la zona e invitó a la ciudadanía a acudir oportunamente a inmunizarse para prevenir riesgos asociados a este padecimiento.