Arranca jornada de vacunación contra la influenza en la Región Norte de Coahuila
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Autoridades sanitarias exhortan a la población a vacunarse oportunamente para prevenir complicaciones durante la temporada invernal
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria Uno dio inicio a la campaña de vacunación contra la influenza correspondiente a la temporada 2026-2027, con el objetivo de proteger la salud de las familias de la Región Norte ante la llegada de la temporada invernal.
El jefe jurisdiccional, Juan Roberto Baeza Díaz, confirmó que el biológico ya se encuentra disponible en las distintas unidades médicas de la zona e invitó a la ciudadanía a acudir oportunamente a inmunizarse para prevenir riesgos asociados a este padecimiento.
Entre los puntos de aplicación habilitados se encuentran el Hospital General “Salvador Chavarría”, en Piedras Negras; el Hospital de Allende y los diversos centros de salud distribuidos en la región de los Cinco Manantiales.
Finalmente, el funcionario reiteró el llamado a la población para acercarse a su centro de salud más cercano, consultar información sobre los horarios de atención y seguir las indicaciones del personal médico para aprovechar estas acciones preventivas de acceso gratuito.