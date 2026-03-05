Arranca jornada quiropráctica en Piedras Negras; esperan atender a 2 mil personas en tres días

Piedras Negras
/ 5 marzo 2026
    Se espera atender a cerca de 2 mil personas durante los tres días de actividades. Josué Rodríguez

El Club Rotario Piedras Negras Poniente inició su jornada quiropráctica para atender a la población.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con gran entusiasmo inició la jornada quiropráctica organizada por el Club Rotario Piedras Negras Poniente, informó su presidente, Sergio Cabello. Desde las 8:00 horas comenzaron a instalarse los médicos y a recibir a los primeros pacientes.

El evento se desarrolla en un ambiente de orden y expectativa, pues este año se proyecta atender a cerca de 2 mil personas durante los tres días de actividades. “Los primeros pacientes ya fueron atendidos afortunadamente y estamos en espera de que lleguen más”, señaló Cabello.

La jornada cuenta con 17 camas y 17 médicos trabajando de manera simultánea, lo que permite ofrecer atención ágil y eficiente. El horario de atención es de 8:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas; este esquema se mantendrá durante los tres días de actividades, para concluir el viernes.

Cabello aclaró que no es necesario agendar cita previa. Los interesados solo deben registrarse en la mesa de entrada y llenar un formato con la dolencia a tratar; posteriormente se les asigna turno conforme a su llegada.

Además del servicio quiropráctico, se ofrecen terapias de rehabilitación muscular y masajes especializados, siempre bajo valoración médica previa. También se brinda atención pediátrica, a cargo de las doctoras Terry y Erika Yu, quienes atenderán a niños y bebés durante la jornada.

