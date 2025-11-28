Arrestan a dos paisanos que intentaron sobornar y agredir a policías en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Una revisión preventiva realizada en el libramiento Fausto Z. Martínez terminó en la detención de dos paisanos que viajaban desde Texas hacia Coahuila, luego de que presuntamente intentaron sobornar y posteriormente agredir a los oficiales que realizaban la inspección. El incidente ocurrió la tarde de ayer jueves, en el marco de los operativos reforzados por el ingreso de connacionales al país.

De acuerdo con el informe preliminar, elementos de Seguridad Pública marcaron el alto a una camioneta Chevrolet Silverado que remolcaba una traila cargada con muebles y artículos domésticos. La unidad circulaba con exceso de dimensiones, por lo que fue detenida para una inspección de rutina, conforme a los filtros establecidos para prevenir incidentes viales y verificar el traslado de cargas voluminosas.

Durante la intervención, los pasajeros identificados como Rigoberto ¨N¨ y Noé Alejandro ¨N¨ intentaron ofrecer dinero a los oficiales con el propósito de evitar que se les aplicara el procedimiento correspondiente. La acción fue catalogada como presunto cohecho, por lo que los agentes iniciaron el protocolo para asegurar a los involucrados y dar parte al Ministerio Público.

Sin embargo, la situación escaló cuando ambos hombres comenzaron a comportarse de manera agresiva e intentaron enfrentarse físicamente con los oficiales, lo que derivó en su aseguramiento inmediato. Los elementos procedieron entonces a su detención formal, para posteriormente trasladarlos ante la autoridad ministerial que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La camioneta y la traila que transportaban también fueron aseguradas y enviadas al corralón municipal para su resguardo. Las autoridades indicaron que la procedencia de la carga será revisada dentro del procedimiento administrativo, como parte de las verificaciones propias de la temporada de retorno de paisanos.

De manera general, las corporaciones locales han reiterado que durante estas fechas se incrementan los operativos preventivos para vigilar el tránsito de vehículos con sobrecarga, mercancía sin declarar o prácticas que puedan derivar en riesgos para otros automovilistas. Además, enfatizaron que cualquier intento de soborno o agresión hacia la autoridad será sancionado conforme a la ley, sin excepciones.

El caso de los dos detenidos continúa bajo investigación en el Ministerio Público, donde se definirá el curso legal de las imputaciones por los hechos registrados en el libramiento.

(Con información de medios locales)