Denuncian omisión municipal tras atropello cometido por bombero en Nava; víctima podría perder una pierna
La aseguradora municipal habría señalado que el proceso será lento debido a que la denuncia no se presentó desde el inicio del caso
NAVA, COAH.— Una denuncia por presunta negligencia y omisión oficial fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, luego de que una mujer resultara gravemente lesionada en el municipio de Nava tras ser atropellada por un elemento del Heroico Cuerpo de Bomberos mientras apoyaba en un incendio ocurrido hace aproximadamente 13 días.
La víctima fue identificada como Aglaé ¨N¨, de 38 años, quien permanece hospitalizada y enfrenta el riesgo de perder una pierna debido a las lesiones sufridas.
De acuerdo con la abogada Ariana García Bosque, representante legal de la afectada, el municipio habría solicitado a los familiares evitar la presentación de una denuncia, bajo el argumento de que los gastos médicos serían cubiertos a través del seguro municipal. Sin embargo, señaló que, pese a haberse comprometido, no se brindó la atención prometida durante los primeros días posteriores al hecho.
Según García Bosque, la víctima permanece internada en el IMSS únicamente en calidad de derechohabiente, sin el apoyo adicional que —según afirmó— requiere su condición. Esa presunta falta de atención motivó a la familia a presentar formalmente una denuncia por omisión contra quienes resulten responsables.
La abogada añadió que el municipio cuenta con un seguro con la compañía Chubb Seguros, pero la aseguradora habría notificado que el proceso podría prolongarse debido a que la denuncia no fue presentada desde el inicio del caso, situación que podría complicar la determinación de responsabilidades.
García Bosque expuso que este hecho no es aislado. Recordó que hace un año, también en Nava, una menor murió en un accidente causado por un vehículo oficial que presuntamente carecía de seguro. Indicó que dicho caso sigue en proceso judicial y que, nuevamente, la respuesta institucional habría sido insuficiente.
Con la denuncia presentada y la investigación en curso, se espera que la autoridad ministerial determine responsabilidades y defina las acciones a seguir en torno al accidente ocurrido en Nava.
(Con información de medios locales)