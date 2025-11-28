Denuncian omisión municipal tras atropello cometido por bombero en Nava; víctima podría perder una pierna

NAVA, COAH.— Una denuncia por presunta negligencia y omisión oficial fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, luego de que una mujer resultara gravemente lesionada en el municipio de Nava tras ser atropellada por un elemento del Heroico Cuerpo de Bomberos mientras apoyaba en un incendio ocurrido hace aproximadamente 13 días.

La víctima fue identificada como Aglaé ¨N¨, de 38 años, quien permanece hospitalizada y enfrenta el riesgo de perder una pierna debido a las lesiones sufridas.

De acuerdo con la abogada Ariana García Bosque, representante legal de la afectada, el municipio habría solicitado a los familiares evitar la presentación de una denuncia, bajo el argumento de que los gastos médicos serían cubiertos a través del seguro municipal. Sin embargo, señaló que, pese a haberse comprometido, no se brindó la atención prometida durante los primeros días posteriores al hecho.