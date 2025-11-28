Denuncian omisión municipal tras atropello cometido por bombero en Nava; víctima podría perder una pierna

Piedras Negras
/ 28 noviembre 2025
    Denuncian omisión municipal tras atropello cometido por bombero en Nava; víctima podría perder una pierna
    La abogada Ariana García Bosque ingresó a la Fiscalía para formalizar la denuncia por presunta negligencia en Nava. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La aseguradora municipal habría señalado que el proceso será lento debido a que la denuncia no se presentó desde el inicio del caso

NAVA, COAH.— Una denuncia por presunta negligencia y omisión oficial fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, luego de que una mujer resultara gravemente lesionada en el municipio de Nava tras ser atropellada por un elemento del Heroico Cuerpo de Bomberos mientras apoyaba en un incendio ocurrido hace aproximadamente 13 días.

La víctima fue identificada como Aglaé ¨N¨, de 38 años, quien permanece hospitalizada y enfrenta el riesgo de perder una pierna debido a las lesiones sufridas.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran droga y detienen a dos mujeres en operativo en Acuña

De acuerdo con la abogada Ariana García Bosque, representante legal de la afectada, el municipio habría solicitado a los familiares evitar la presentación de una denuncia, bajo el argumento de que los gastos médicos serían cubiertos a través del seguro municipal. Sin embargo, señaló que, pese a haberse comprometido, no se brindó la atención prometida durante los primeros días posteriores al hecho.

$!Familiares de Aglaé ¨N¨ esperan avances mientras la mujer permanece grave en el hospital.
Familiares de Aglaé ¨N¨ esperan avances mientras la mujer permanece grave en el hospital. FOTO: REDES SOCIALES

Según García Bosque, la víctima permanece internada en el IMSS únicamente en calidad de derechohabiente, sin el apoyo adicional que —según afirmó— requiere su condición. Esa presunta falta de atención motivó a la familia a presentar formalmente una denuncia por omisión contra quienes resulten responsables.

La abogada añadió que el municipio cuenta con un seguro con la compañía Chubb Seguros, pero la aseguradora habría notificado que el proceso podría prolongarse debido a que la denuncia no fue presentada desde el inicio del caso, situación que podría complicar la determinación de responsabilidades.

García Bosque expuso que este hecho no es aislado. Recordó que hace un año, también en Nava, una menor murió en un accidente causado por un vehículo oficial que presuntamente carecía de seguro. Indicó que dicho caso sigue en proceso judicial y que, nuevamente, la respuesta institucional habría sido insuficiente.

Con la denuncia presentada y la investigación en curso, se espera que la autoridad ministerial determine responsabilidades y defina las acciones a seguir en torno al accidente ocurrido en Nava.

(Con información de medios locales)

Temas


Accidentes
Denuncias
Negligencia

Localizaciones


Nava

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las profesiones más requeridas a futuro serán médicos, enfermeras, programadores, especialistas en inteligencia artificial, investigadores, arquitectos, ingenieros y biotecnólogos.

Dominarán hacia 2050 empleos en salud, tecnología e industria en México: IMCO
En trabajo de hogar se contempla proporcionar alimentos, limpieza y mantenimiento a la vivienda, limpieza y cuidado de la ropa y calzado, compras y administración del hogar, entre otras actividades.

Coahuila: Aportan mujeres 70% del valor por trabajo del hogar no remunerado; ‘refleja desigualdad estructural’

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Alejandro Gertz Manero dejó la FGR tras aceptar ser representante de México en una embajada. Ernestina Godoy asumirá de manera provisional.

‘Le ofrecí una embajada y aceptó’... Sheinbaum sobre renuncia de Gerzt Manero a la FGR
Destacó inversión de 433 mdp en vehículos tácticos, patrullas, armas largas y cortas, municiones, uniformes, cascos balísticos, chalecos y equipos anti motín.

Consolidar a Coahuila como el más seguro del norte, reto para 2026: Secretario de Seguridad
Ernestina Godoy, exfiscal capitalina y cercana a Sheinbaum, queda como encargada de Despacho de la FGR tras la salida obligada de Gertz Manero.

‘Una soldada del régimen’: Ernestina Godoy es garantía de sometimiento para Sheinbaum, advierte Loret sobre la nueva fiscal
true

POLITICÓN: Dos coahuilenses y 30 senadores más faltan a sesión que definió la caída de Gertz Manero
Gertz Manero: Años de una renuncia obligada

Gertz Manero: Años de una renuncia obligada
true

Gertz Manero: la gota que derramó el vaso