Asaltante de conocida influencer es detenido en Piedras Negras, Coahuila

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Piedras Negras
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    Asaltante de conocida influencer es detenido en Piedras Negras, Coahuila
    Vicky Esparza denunció haber sido víctima de un asalto mientras grababa contenido durante la madrugada a orillas del río Bravo, en Piedras Negras. CORTESÍA

Carlos Eduardo ‘N’., de 24 años, es investigado por elementos de la AIC por su posible participación en el robo con violencia de la creadora de contenido

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, detuvieron a un hombre identificado como Carlos Eduardo ‘N’., de 24 años, alias “Lalo” o “Jojoles”, quien es investigado por su presunta participación en el asalto cometido contra la creadora de contenido local Vicky Esparza, en Piedras Negras, Coahuila.

La detención ocurrió luego del reporte de auxilio realizado durante la madrugada de este miércoles, cuando Esparza se encontraba en las inmediaciones del río Bravo, a la altura de la empresa Lancer MX, realizando una grabación para sus redes sociales.

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De acuerdo con el reporte difundido sobre el caso, la influencer fue interceptada por dos sujetos, quienes presuntamente la amenazaron con una navaja para despojarla de dinero en efectivo. La víctima señaló que el monto sustraído ascendía a aproximadamente 15 mil 500 pesos.

Tras recibir el llamado de emergencia al 911, elementos de Seguridad Pública Municipal desplegaron un operativo en el sector y lograron detener inicialmente a uno de los probables responsables. Posteriormente, las investigaciones quedaron bajo seguimiento de la Fiscalía General del Estado a través de la AIC.

La corporación estatal informó ahora sobre la detención en flagrancia de Carlos Eduardo N., quien además es relacionado dentro de las investigaciones con el robo con violencia denunciado por la creadora de contenido.

El caso continúa bajo investigación para establecer con precisión la participación de cada una de las personas involucradas, así como determinar si existen otros participantes que hayan intervenido en el atraco.

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Después del incidente, Vicky Esparza difundió mensajes en sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre lo ocurrido y agradecer las muestras de preocupación recibidas tras el asalto.

La investigación deberá determinar la responsabilidad penal del detenido, por lo que hasta este momento debe ser considerado presunto responsable y no culpable, en tanto la autoridad ministerial y, posteriormente, un juez determinen su situación jurídica.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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