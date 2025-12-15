Atacan a hombre con un bate de béisbol en Piedras Negras; no hay detenidos

/ 15 diciembre 2025
    Autoridades policiales y la Agencia de Investigación Criminal se presentaron para recabar información y tomar conocimiento del hecho. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Un hombre de 34 años fue atacado con un bate en un domicilio de la colonia Año 2000, en Piedras Negras; no hubo detenidos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Una agresión registrada en la colonia Año 2000, en Piedras Negras, generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, luego de que un hombre resultara lesionado tras ser golpeado con un objeto contundente, presuntamente un bate de béisbol.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Framboyán, donde se encontraba la víctima cuando varios sujetos arribaron al lugar y lo atacaron por motivos que no han sido esclarecidos. El afectado fue identificado como Héctor ¨N¨, de 34 años de edad.

Los primeros reportes señalan que uno de los agresores utilizó un bate de béisbol para golpearlo principalmente en la espalda, provocándole diversas lesiones. Tras el ataque, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, por lo que paramédicos del Departamento de Bomberos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.

Los socorristas valoraron al lesionado en el lugar de los hechos y determinaron que no era necesario su traslado a un hospital, ya que las heridas no ponían en riesgo su vida. No obstante, se informó que el hombre presentaba aliento alcohólico al momento de la atención, lo que limitó la información que pudo proporcionar sobre lo ocurrido.

Al sitio también acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la policía estatal, quienes tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias iniciales. Las autoridades se entrevistaron con la víctima para recabar datos que permitan establecer cómo se desarrollaron los hechos y la identidad de los responsables.

Hasta el cierre de la información, no se reportaban personas detenidas en relación con esta agresión. Tampoco se precisó si los presuntos responsables eran conocidos del afectado o si el ataque se derivó de algún conflicto previo.

Las autoridades señalaron que el caso quedará sujeto a seguimiento, en espera de que el lesionado formalice una denuncia ante el Ministerio Público, lo cual permitirá ampliar la investigación y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

(Con información de medios locales)

