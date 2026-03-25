Aumenta matrícula en la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho

El examen se realizó el pasado sábado y fue presentado por todos los interesados en formar parte de la institución. Actualmente, la facultad se encuentra en la etapa de evaluación, en espera de los resultados oficiales.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El director de la Facultad de Administración, Contaduría y Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Tadeo Vargas , informó que concluyó la aplicación del examen de admisión para los aspirantes que buscan ingresar en el próximo ciclo escolar.

Vargas señaló que la publicación de resultados podría demorar entre 35 y 40 días. Una vez concluido ese periodo, se iniciará el proceso administrativo para los estudiantes aceptados, quienes deberán cubrir el pago de fichas e inscripción con miras a integrarse a las actividades académicas programadas para agosto.

El director detalló que se espera la incorporación de al menos 120 alumnos de nuevo ingreso, cifra que permitirá acercarse a la capacidad máxima de la facultad.

Asimismo, destacó que la institución ha registrado una recuperación positiva en su matrícula, con un incremento cercano al 30 por ciento en comparación con hace dos años. Subrayó que este crecimiento refleja el interés de los jóvenes por la oferta educativa en Piedras Negras y aseguró que continuarán trabajando para fortalecer la calidad académica y la atención a los estudiantes.