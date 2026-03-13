Autoridades refuerzan campaña de vacunación en escuelas de la región norte de Coahuila

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Piedras Negras
/ 13 marzo 2026
    Autoridades refuerzan campaña de vacunación en escuelas de la región norte de Coahuila
    La campaña busca fortalecer la inmunización en estudiantes y prevenir enfermedades. VANGUARDIA

La campaña ha recibido respuesta positiva de estudiantes y padres de familia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de fortalecer el esquema de inmunización en estudiantes y prevenir enfermedades, autoridades educativas y del sector salud llevan a cabo una campaña de vacunación en escuelas de la zona norte, enfocada principalmente en la protección contra el sarampión y en la revisión del cuadro básico de vacunas.

El director de Servicios Educativos en la región, Benito Luis Costilla, destacó que la iniciativa se desarrolla en coordinación con personal de salud y ha recibido una respuesta positiva tanto de la comunidad estudiantil como de los padres de familia.

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Uno de los puntos centrales de la campaña es la revisión de las cartillas de vacunación de los alumnos, lo que permite identificar las dosis ya aplicadas y aquellas que aún faltan para completar el esquema. “Hasta ahora hemos tenido muy buena participación. Los padres de familia presentan la cartilla para verificar qué vacunas ya se aplicaron y cuáles faltan, pero lo más importante es mantener siempre una actitud preventiva”, señaló.

Antes de cada jornada de vacunación, se entregan cartas de autorización a los padres de familia con dos o tres días de anticipación, a fin de contar con su consentimiento previo y garantizar que los estudiantes reciban las dosis correspondientes.

La campaña continuará durante las próximas semanas en distintos planteles educativos de la zona norte, como parte de las acciones preventivas destinadas a proteger la salud de la comunidad escolar.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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