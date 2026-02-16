Autorizan 15 contratos para reforzar vacunación en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 16 febrero 2026
    Autorizan 15 contratos para reforzar vacunación en Piedras Negras
    El refuerzo beneficiará a los seis municipios de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno.

Personal trabajará en campo para completar esquemas ante alerta por sarampión

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Con el objetivo de fortalecer las acciones de vacunación y completar esquemas pendientes, el secretario general de los trabajadores de la salud en Piedras Negras, Martín Cortés Cedillo, anunció la autorización de 15 nuevos contratos para el área de vacunación en la Jurisdicción Sanitaria Número Uno.

El dirigente sindical explicó que el personal contratado trabajará directamente en campo para atender principalmente a niños y adultos mayores, en el contexto de la alerta por sarampión. Los contratos tendrán una vigencia inicial de tres meses, con posibilidad de ampliarse.

Precisó que el refuerzo no se limita a Piedras Negras, sino que beneficiará a los seis municipios que integran la jurisdicción. A nivel estatal, se autorizaron alrededor de 100 contratos adicionales para reforzar distintas estrategias de salud pública.

En el Hospital General de Piedras Negras se incorporaron recientemente dos médicos intensivistas, lo que permitirá fortalecer la atención en áreas críticas y mejorar la capacidad de respuesta.

Sin embargo, Cortés Cedillo reconoció que persiste un déficit importante de personal de enfermería. Actualmente se requieren entre 40 y 45 trabajadores para cubrir incidencias, vacaciones y permisos, sin afectar la calidad en la atención.

Detalló que ya se gestionan nuevos contratos en este rubro, con el propósito de evitar sobrecargas laborales y garantizar que el personal pueda ejercer sus derechos sin comprometer el servicio.

Finalmente, adelantó que se mantiene el diálogo para la posible contratación de especialistas en ginecología y traumatología, a fin de seguir fortaleciendo la atención médica en la región norte del estado.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

