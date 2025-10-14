Baja la demanda de pasaportes en el Consulado de México en Eagle Pass

EAGLE PASS, TX.- El Consulado de México en Eagle Pass ha registrado una reducción notable en el número de solicitudes de pasaportes, documento que muchos mexicanos tramitan como parte del proceso para obtener la visa láser.

La cónsul Vivian Juárez Mondragón informó que actualmente se procesan en promedio unas diez solicitudes diarias, cifra significativamente menor a la de años anteriores.

“Últimamente hemos tenido menos citas para pasaportes, pero en contraste, el área de registro civil está saturada”, explicó.

De acuerdo con la funcionaria, ha aumentado el número de mexicanos residentes en Estados Unidos que buscan tramitar la doble nacionalidad para sus hijos, así como realizar gestiones de validación escolar, con el propósito de facilitar su regreso y continuidad educativa en México.

Juárez Mondragón señaló que esta situación refleja una tendencia creciente de familias que, tras haber vivido en territorio estadounidense, están optando por establecerse nuevamente en el país.