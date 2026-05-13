Bebé de un año ingiere cloro y termina hospitalizado en Piedras Negras

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Piedras Negras
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    Bebé de un año ingiere cloro y termina hospitalizado en Piedras Negras
    La madre del niño trasladó al menor por sus propios medios al área de urgencias del IMSS después de percatarse de que había ingerido cloro accidentalmente dentro de la vivienda. ARCHIVO

Autoridades descartaron una conducta penal tras las primeras investigaciones, aunque Pronnif revisará el entorno familiar del menor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante la madrugada del martes, un menor de apenas un año de edad movilizó a corporaciones de seguridad y personal médico luego de ser ingresado de urgencia al Hospital General de Zona Número 11 del IMSS, en Piedras Negras, tras ingerir cloro de manera accidental dentro de su vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, fue la madre del pequeño quien lo trasladó por sus propios medios al nosocomio después de descubrir que el menor había consumido el químico. La mujer señaló que desconocía la cantidad exacta que el niño alcanzó a ingerir, situación que generó preocupación debido al riesgo que representan este tipo de sustancias para la salud.

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El ingreso del menor ocurrió durante los primeros minutos del martes, por lo que personal médico activó los protocolos correspondientes para atenderlo de inmediato. Tras ser valorado por especialistas, el niño permaneció varias horas bajo observación clínica con el objetivo de descartar daños mayores derivados de la intoxicación.

Fuentes relacionadas con el caso señalaron que el menor respondió favorablemente al tratamiento aplicado por los médicos, por lo que posteriormente fue dado de alta al no presentar complicaciones graves. Hasta el momento, se reporta fuera de peligro.

La situación también provocó la presencia de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes acudieron al hospital para tomar conocimiento de lo ocurrido e iniciar las diligencias correspondientes.

Luego de las primeras entrevistas y revisiones realizadas por las autoridades, se descartó la existencia de alguna conducta delictiva relacionada con el caso. Sin embargo, debido a la edad del menor y como parte de los protocolos de protección infantil, se notificó a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancia que se encargará de revisar las condiciones del entorno familiar.

Las autoridades analizarán si la ingesta del químico ocurrió únicamente por un accidente doméstico o si existió algún posible descuido en la supervisión del menor. Hasta el momento no se han dado a conocer sanciones ni medidas adicionales relacionadas con el caso.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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