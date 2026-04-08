Benefician con cirugías a pacientes vulnerables en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 8 abril 2026
    Benefician con cirugías a pacientes vulnerables en Piedras Negras
    El director del Hospital General Salvador Chavarría, Agustín Aguilar, informó que se mantienen campañas para pacientes que requieren prótesis de rodilla o cirugía de cataratas. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Con el programa se han atendido a pacientes de escasos recursos con cirugías de alto costo; en el caso de cataratas, continúa abierta la etapa de valoración

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Hospital General Salvador Chavarría, en Piedras Negras, mantiene activas campañas de prótesis de rodilla y cirugías de cataratas, dirigidas a pacientes que no pueden costear estos procedimientos por cuenta propia.

El director del nosocomio, Agustín Aguilar, informó que en la jornada más reciente de prótesis de rodilla fueron beneficiadas nueve personas, seleccionadas con base en la urgencia médica de sus casos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/realizan-en-piedras-negras-valoraciones-gratuitas-para-cirugia-de-cataratas-HG19866203

Explicó que este tipo de intervenciones representa un gasto elevado para las familias, ya que cada implante puede alcanzar un costo de entre 100 mil y 120 mil pesos.

Agregó que las personas que no fueron incluidas en esta etapa permanecerán en lista de espera para futuras jornadas, con la expectativa de que el programa pueda reactivarse el próximo año.

De manera paralela, el hospital abrió la convocatoria para la campaña de cirugías de cataratas, con la meta de realizar hasta 300 procedimientos durante este año.

Actualmente se llevan a cabo las valoraciones médicas para determinar qué pacientes podrán ser incluidos en esa campaña.

Aguilar destacó la alta demanda de este tipo de apoyos e invitó a la población con problemas visuales relacionados con cataratas a acercarse al hospital para solicitar información y registrarse.

Aseguró que el centro médico cuenta con quirófanos, fechas programadas y personal para atender a quienes resulten seleccionados.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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