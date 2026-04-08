Benefician con cirugías a pacientes vulnerables en Piedras Negras

El director del nosocomio, Agustín Aguilar, informó que en la jornada más reciente de prótesis de rodilla fueron beneficiadas nueve personas, seleccionadas con base en la urgencia médica de sus casos.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Hospital General Salvador Chavarría, en Piedras Negras , mantiene activas campañas de prótesis de rodilla y cirugías de cataratas, dirigidas a pacientes que no pueden costear estos procedimientos por cuenta propia.

Explicó que este tipo de intervenciones representa un gasto elevado para las familias, ya que cada implante puede alcanzar un costo de entre 100 mil y 120 mil pesos.

Agregó que las personas que no fueron incluidas en esta etapa permanecerán en lista de espera para futuras jornadas, con la expectativa de que el programa pueda reactivarse el próximo año.

De manera paralela, el hospital abrió la convocatoria para la campaña de cirugías de cataratas, con la meta de realizar hasta 300 procedimientos durante este año.

Actualmente se llevan a cabo las valoraciones médicas para determinar qué pacientes podrán ser incluidos en esa campaña.

Aguilar destacó la alta demanda de este tipo de apoyos e invitó a la población con problemas visuales relacionados con cataratas a acercarse al hospital para solicitar información y registrarse.

Aseguró que el centro médico cuenta con quirófanos, fechas programadas y personal para atender a quienes resulten seleccionados.