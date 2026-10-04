Busca Piedras Negras ampliar turismo médico fronterizo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Piedras Negras llevó su oferta de servicios médicos y su posición estratégica en la frontera con Texas al Congreso Internacional de Turismo Médico, CITURMED, donde representantes municipales y especialistas locales participaron en encuentros orientados a establecer vínculos y conocer nuevas tendencias del sector. Por parte del Gobierno Municipal acudieron la directora de Fomento Económico y Turismo, Lynda Cobos, y el asesor de Turismo Médico, Bernardo Márquez, quienes presentaron las condiciones que ofrece la ciudad para atender a pacientes provenientes de Estados Unidos.

Uno de los principales elementos expuestos durante el encuentro fue la ubicación de Piedras Negras, conectada directamente con el mercado texano, condición que permite considerar al municipio dentro de las alternativas fronterizas para la prestación de servicios médicos. La participación en CITURMED también permitió mantener contacto con especialistas y representantes vinculados con la actividad, además de conocer experiencias relacionadas con la organización, promoción y desarrollo de servicios orientados a pacientes que viajan a otra ciudad o país para recibir atención médica. En el encuentro participaron además los médicos Guillermo Álvarez y Adalberto Peña, ambos de Piedras Negras, quienes compartieron su experiencia profesional y abordaron las posibilidades que existen para fortalecer este segmento en la región. El turismo médico combina la prestación de servicios de salud con actividades complementarias de hospedaje, alimentación, transporte y otros servicios, por lo que su desarrollo puede involucrar a distintos sectores de la economía local.

En el caso de Piedras Negras, la estrategia presentada en CITURMED se concentró en mostrar la capacidad existente de atención y aprovechar la cercanía con Estados Unidos para generar mayores vínculos dentro de este mercado. La participación en el congreso permitió además colocar a la ciudad en espacios especializados donde autoridades, médicos y representantes del sector intercambian experiencias sobre la atención de pacientes, operación de servicios y oportunidades relacionadas con el turismo de salud.