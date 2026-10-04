Busca Piedras Negras ampliar turismo médico fronterizo

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Busca Piedras Negras ampliar turismo médico fronterizo
    Representantes de Piedras Negras participaron en CITURMED para promover las capacidades médicas y de servicios de la ciudad. CORTESÍA

Funcionarios municipales y médicos locales participaron en CITURMED para presentar las capacidades de Piedras Negras en atención médica y servicios vinculados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Piedras Negras llevó su oferta de servicios médicos y su posición estratégica en la frontera con Texas al Congreso Internacional de Turismo Médico, CITURMED, donde representantes municipales y especialistas locales participaron en encuentros orientados a establecer vínculos y conocer nuevas tendencias del sector.

Por parte del Gobierno Municipal acudieron la directora de Fomento Económico y Turismo, Lynda Cobos, y el asesor de Turismo Médico, Bernardo Márquez, quienes presentaron las condiciones que ofrece la ciudad para atender a pacientes provenientes de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/la-historia-poco-contada-de-la-narro-en-el-trenazo-cinco-generaciones-de-estudiantes-se-sumaron-al-rescate-CI23907858

Uno de los principales elementos expuestos durante el encuentro fue la ubicación de Piedras Negras, conectada directamente con el mercado texano, condición que permite considerar al municipio dentro de las alternativas fronterizas para la prestación de servicios médicos.

La participación en CITURMED también permitió mantener contacto con especialistas y representantes vinculados con la actividad, además de conocer experiencias relacionadas con la organización, promoción y desarrollo de servicios orientados a pacientes que viajan a otra ciudad o país para recibir atención médica.

En el encuentro participaron además los médicos Guillermo Álvarez y Adalberto Peña, ambos de Piedras Negras, quienes compartieron su experiencia profesional y abordaron las posibilidades que existen para fortalecer este segmento en la región.

El turismo médico combina la prestación de servicios de salud con actividades complementarias de hospedaje, alimentación, transporte y otros servicios, por lo que su desarrollo puede involucrar a distintos sectores de la economía local.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-cierra-2025-con-195-mil-procedimientos-pendientes-inegi-NI23909488

En el caso de Piedras Negras, la estrategia presentada en CITURMED se concentró en mostrar la capacidad existente de atención y aprovechar la cercanía con Estados Unidos para generar mayores vínculos dentro de este mercado.

La participación en el congreso permitió además colocar a la ciudad en espacios especializados donde autoridades, médicos y representantes del sector intercambian experiencias sobre la atención de pacientes, operación de servicios y oportunidades relacionadas con el turismo de salud.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medicina
Turismo
médicos

Localizaciones


Piedras Negras

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La saltillense Connie Martz gana el Ariel a Mejor Diseño de Arte por ‘Autos, mota y roncanrol’

La saltillense Connie Martz gana el Ariel a Mejor Diseño de Arte por ‘Autos, mota y roncanrol’
Sustos, música y coleccionables: así será el Saltillo Terror Fest 2026

Sustos, música y coleccionables: así será el Saltillo Terror Fest 2026
El joven defensa recibió la oportunidad de competir con el equipo Sub-18 de USA Hockey durante la temporada anterior.

Las raíces saltillenses detrás de Diego Gutiérrez, promesa del hockey en EU
Sofía Durán ya se encuentra en Sogamoso, Colombia, para afrontar su nuevo compromiso internacional.

Sofía Durán ya está en Colombia; la saltillense representará a México
true

51 años de VANGUARDIA: Resistir y persistir
En abril de 2025, Stellantis también paró en Saltillo debido a la política arancelaria de Donald Trump.

Alista Stellantis paro en plantas de Saltillo por mantenimiento y cambios de línea
Explorar productos locales e incorporar nuevos sabores y texturas en la cocina incentiva hábitos alimenticios más saludables.

10 frutas y verduras de otoño que los expertos en nutrición aman
El programa forma parte de la estrategia federal para reducir la brecha digital.

CFE lleva internet gratis a clínicas del IMSS-Bienestar: así funcionará en octubre de 2026