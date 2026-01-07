Buscan a hombre desaparecido en Piedras Negras desde hace 4 meses

Piedras Negras
/ 7 enero 2026
    Buscan a hombre desaparecido en Piedras Negras desde hace 4 meses
    La ficha oficial de la Comisión de Búsqueda de Coahuila con los datos y señas particulares de Roberto Guzmán Quiroz, reportado como desaparecido en Piedras Negras. FOTO: REDES SOCIALES

Roberto Guzmán Quiroz, de 60 años, puede ser identificado por su complexión robusta, cicatriz en la pierna izquierda, tatuajes en los brazos y cabello castaño oscuro rapado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Coahuila solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Roberto Guzmán Quiroz, de 60 años, reportado como desaparecido desde el pasado 26 de agosto de 2025 en Piedras Negras.

De acuerdo con la información oficial, Roberto mide 1.60 metros de estatura, tiene complexión robusta, tez aperlada y rostro ovalado. Presenta cabello rapado color castaño oscuro y ojos medianos color café. Su nariz es ancha, boca mediana y labios proporcionados. Como señas particulares, posee una cicatriz en la pierna izquierda, justo por encima de la rodilla, así como tatuajes en ambos brazos, entre los que destacan grecas y un león. La vestimenta que portaba al momento de su desaparición se desconoce.

La Comisión de Búsqueda invita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse a través de los números 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 o 871 235 7199, así como mediante las redes sociales de la dependencia, incluyendo Facebook y X (@cbecoahuila).

El organismo enfatizó que la participación de la ciudadanía es fundamental para localizar a Roberto y garantizar su seguridad. Además, recuerdan que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con su ubicación.

Esta desaparición se suma a los esfuerzos permanentes de la Comisión de Búsqueda por atender casos de personas no localizadas en Coahuila, con especial énfasis en la zona fronteriza, donde la movilidad y la dispersión de personas aumentan la complejidad de los operativos.

La Fiscalía y cuerpos de seguridad locales colaboran con la Comisión, realizando recorridos y verificaciones en distintos puntos de la ciudad, así como revisando posibles indicios que puedan conducir a la localización de Roberto Guzmán Quiroz.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar información de manera inmediata y confiable, y aseguraron que toda colaboración será manejada de manera confidencial para proteger a quienes proporcionen datos útiles para la investigación.

Temas


Desaparecidos
Seguridad

Localizaciones


Piedra Negras

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

