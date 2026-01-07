Buscan a hombre desaparecido en Piedras Negras desde hace 4 meses

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Coahuila solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Roberto Guzmán Quiroz, de 60 años, reportado como desaparecido desde el pasado 26 de agosto de 2025 en Piedras Negras.

De acuerdo con la información oficial, Roberto mide 1.60 metros de estatura, tiene complexión robusta, tez aperlada y rostro ovalado. Presenta cabello rapado color castaño oscuro y ojos medianos color café. Su nariz es ancha, boca mediana y labios proporcionados. Como señas particulares, posee una cicatriz en la pierna izquierda, justo por encima de la rodilla, así como tatuajes en ambos brazos, entre los que destacan grecas y un león. La vestimenta que portaba al momento de su desaparición se desconoce.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a dos hombres por asaltar a proveedor de frituras en Piedras Negras

La Comisión de Búsqueda invita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse a través de los números 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 o 871 235 7199, así como mediante las redes sociales de la dependencia, incluyendo Facebook y X (@cbecoahuila).

El organismo enfatizó que la participación de la ciudadanía es fundamental para localizar a Roberto y garantizar su seguridad. Además, recuerdan que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con su ubicación.