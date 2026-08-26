Cabildo de Piedras Negras acumula 13 rechazos de informes financieros; Síndico cuestiona gasto millonario

La votación terminó con 9 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, evidenciando la polarización que prevalece en la administración municipal nigropetense.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Cabildo de Piedras Negras rechazó este miércoles, por decimotercera ocasión durante la administración de Jacobo Rodríguez González, un informe financiero municipal, en una sesión donde además surgieron cuestionamientos por el costo de una plataforma de Gobierno Digital que el síndico de minoría Guillermo Sánchez calculó en casi 16 millones de pesos.

El resultado da continuidad al conflicto registrado el 22 de julio, cuando los estados financieros de junio y el Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2026 fueron rechazados con 10 votos en contra, 9 a favor y una abstención. Con aquella decisión, el número de informes rechazados llegó a 12.

En la votación de este miércoles, votaron a favor Carlos Jacobo Rodríguez González, Ricardo Múzquiz Rodríguez, Alicia Ivonnette Vega López, César Dávila Quintero, Yanette Alayne González Morales, Erika Vanessa Gallegos, Ismael Gallo Hernández, Alejo González del Bosque y José Antonio Alba Galván.

En contra se pronunciaron Juan Carlos Hernández Infante, Zoila Marisol Guajardo Martínez, Zahra Elia Kanagúsico Calderón, Juan Carlos Álvarez García, Juanita Azucena Moyeda, Emmanuel Flores Farías, Susana Camarillo Borrego, Ana María Treviño, Carolina Monzón Ramón, Rocío Julieta Cortez y Guillermo Arturo Sánchez García.

Varios de los votos negativos fueron acompañados de argumentos como “falta de evidencia”, “opacidad y falta de transparencia” y falta de información detallada solicitada por los integrantes del Cabildo.

La discusión coincidió con los señalamientos del síndico Guillermo Sánchez sobre un contrato de Gobierno Digital. El funcionario afirmó que el Municipio entregó un enganche de 3 millones 300 mil pesos más IVA y que cubre mensualidades de 290 mil pesos más IVA durante 36 meses.

“Se va a pagar en total un millón de dólares... ¡por una aplicación!”, reclamó Sánchez, quien sostuvo que no existe una aplicación que justifique ese costo. De acuerdo con su cálculo, las mensualidades representarían alrededor de 12.1 millones de pesos durante tres años y, sumadas al pago inicial, llevarían el contrato a cerca de 15.9 millones de pesos.

El Síndico también cuestionó las cotizaciones utilizadas para contratar el servicio y sostuvo que desde el inicio de la administración manifestó su oposición al gasto. La administración ha defendido su estrategia de Gobierno Digital como una plataforma integral para servicios, información y atención ciudadana.

El nuevo rechazo ocurre mientras la Auditoría Superior del Estado de Coahuila mantiene la revisión de la Cuenta Pública 2025 de Piedras Negras. La ASEC solicitó documentación a distintas áreas municipales como parte del proceso de fiscalización.