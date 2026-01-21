Calidad del aire en Coahuila depende de población, industria y clima

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La calidad del aire en Coahuila está estrechamente relacionada con la concentración poblacional, la actividad económica y las condiciones climáticas, por lo que no puede evaluarse de manera aislada por regiones, afirmó la secretaria del Medio Ambiente del estado, Diana Susana Estens de la Garza.

La funcionaria explicó que zonas con mayor densidad poblacional y desarrollo industrial, como La Laguna, la región sureste —con Saltillo— y el norte del estado, enfrentan los principales retos ambientales. No obstante, advirtió que los contaminantes no permanecen fijos, ya que factores como el viento favorecen su desplazamiento hacia municipios con menor actividad económica.

En el caso del sureste, señaló que localidades como Ramos Arizpe, Saltillo y Arteaga pueden verse impactadas por contaminantes que no necesariamente se generan en su propio territorio. A ello se suma la llegada de emisiones provenientes de estados vecinos, como Nuevo León, lo que refuerza la necesidad de estrategias regionales y coordinadas.

Respecto a la región norte, Estens de la Garza indicó que, en términos generales, la calidad del aire es buena. Destacó la coordinación binacional con autoridades de Texas para el monitoreo ambiental, lo que permite contar con información más precisa sobre las condiciones atmosféricas en la franja fronteriza.

Añadió que en esta zona predominan las industrias maquiladoras, que no cuentan con grandes chimeneas, fundiciones o cementeras, lo cual reduce ciertos tipos de emisiones. Aun así, subrayó que el gobierno estatal mantiene un diálogo permanente con las empresas del corredor industrial para promover la disminución de contaminantes.

Como parte de estas acciones, se impulsa el uso de la Cédula de Operación Anual (COA), una herramienta que permite a las empresas evaluar sus procesos, emisiones y áreas de mejora.

Reconoció que uno de los principales problemas es el incumplimiento en la presentación de este documento, lo que puede derivar en la pérdida de autorizaciones ambientales, motivo por el cual se realizó una reunión de capacitación con empresarios.

Finalmente, la secretaria reconoció que persisten retos importantes, como el fortalecimiento de los programas de verificación vehicular y una comunicación más clara y oportuna sobre la calidad del aire hacia la ciudadanía.

Aunque se han logrado avances normativos, afirmó que es necesario ampliar las metas y la cobertura para lograr un impacto real en la salud ambiental y la calidad de vida de la población.