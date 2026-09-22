Cambian mandos policiales y refuerzan uso de cámaras en Nava, Coahuila

NAVA, COAH.- La Policía Municipal de Nava, Coahuila, inició este martes una nueva etapa con cambios en su estructura operativa y una instrucción específica para los elementos: mantener encendidas las cámaras de solapa durante sus intervenciones, luego de una serie de cuestionamientos públicos sobre la actuación de agentes en días recientes.

Durante el pase de lista de este martes, el alcalde Iván Ochoa Rodríguez presentó a Pablo Moreno Salazar como comandante interino y al teniente retirado Gilberto Fonseca Ramón como subdirector de Seguridad Pública. El relevo ocurre en un momento en que la corporación enfrenta atención pública por una intervención registrada recientemente en un establecimiento comercial.

El 21 de septiembre fue reportada la detención de una trabajadora de Elektra, después de un altercado con policías que acudieron al sitio. De acuerdo con la información publicada sobre el caso, la mujer habría sostenido un intercambio verbal con los agentes, situación que terminó con su traslado. Hasta ahora no se ha informado oficialmente que la detención haya ocurrido exclusivamente por una risa o una expresión de la mujer, por lo que las circunstancias precisas de la intervención permanecen sujetas a esclarecimiento.

En este contexto, durante la presentación de los nuevos mandos se estableció que los oficiales deberán conducirse con respeto y apego a la legalidad, además de utilizar las cámaras corporales durante sus actuaciones. La medida busca dejar registro audiovisual de las intervenciones y aportar elementos para revisar posteriormente la actuación de policías y ciudadanos.

El uso de este tipo de dispositivos no es completamente nuevo para Nava. En diciembre pasado, durante un informe municipal, fueron entregadas 22 cámaras de solapa a elementos de la Policía Municipal con el propósito de fortalecer la transparencia y generar mayor confianza en las actuaciones de los agentes.

La administración municipal también ha participado en reuniones regionales de seguridad con autoridades de los tres órdenes de gobierno para revisar estrategias de coordinación en la Región Norte de Coahuila.

Con los cambios anunciados, la Policía de Nava tendrá nuevos responsables en su estructura y una directriz reforzada para documentar sus intervenciones mediante las cámaras corporales, en medio de la atención pública generada por los recientes procedimientos policiales.