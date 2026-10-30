Trabajadores del IMSS marchan en Torreón; insisten en congreso sindical extraordinario

TORREÓN, COAH.- El ajuste salarial ofrecido a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no puso fin a las protestas en Torreón. Este viernes, personal de distintas unidades médicas volvió a marchar para exigir la realización de un congreso nacional extraordinario en el que se revise la continuidad de la dirigencia sindical, además de insistir en mejores condiciones laborales e insumos suficientes para atender a los derechohabientes. Trabajadores en activo, jubilados y pensionados participaron en esta tercera movilización, que comenzó alrededor de las 17:30 horas en una calle aledaña a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 y avanzó por el bulevar Revolución con dirección a la Plaza Mayor.

La convocatoria reunió a personal de las unidades 16, 18, 20, 21, 66, 71, 80, 83 y 93, así como del área administrativa. Al inicio del recorrido, el contingente caminó en sentido contrario a la circulación, lo que provocó dificultades para el tránsito vehicular en ese sector. La inconformidad se mantiene pese a que la propuesta de incremento directo al tabulador salarial pasó de 2.9 a 4 por ciento. Para quienes continúan en el movimiento, la revisión salarial dejó pendientes otras demandas planteadas desde las primeras protestas. Entre ellas destaca la realización de un congreso extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en el que se decida sobre la permanencia de Rafael Olivos al frente de la organización. Las movilizaciones en Torreón comenzaron hace cerca de un mes, con una concentración junto a la Clínica 71. Desde entonces, los trabajadores han reclamado una mejora salarial y mayor disponibilidad de materiales e insumos para desempeñar sus labores y brindar atención a los pacientes.

Durante este periodo también se realizó una consulta para aceptar o rechazar el incremento aprobado. Tras el rechazo, se presentó una nueva propuesta salarial; sin embargo, el ajuste no resolvió el conjunto de inconformidades que dio origen a las protestas. La semana anterior, los trabajadores marcharon de la Plaza Mayor hacia el Puente Plateado. Con el recorrido de este viernes dieron continuidad a sus movilizaciones y mantuvieron como una de sus principales exigencias la convocatoria al congreso nacional extraordinario.

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