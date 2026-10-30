Trabajadores del IMSS marchan en Torreón; insisten en congreso sindical extraordinario

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    Trabajadores del IMSS marchan en Torreón; insisten en congreso sindical extraordinario
    La marcha comenzó alrededor de las 17:30 horas, cerca de la UMAE número 71, y avanzó hacia la Plaza Mayor. SANDRA GÓMEZ

La movilización reunió a empleados en activo, jubilados y pensionados de distintas unidades médicas

TORREÓN, COAH.- El ajuste salarial ofrecido a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no puso fin a las protestas en Torreón. Este viernes, personal de distintas unidades médicas volvió a marchar para exigir la realización de un congreso nacional extraordinario en el que se revise la continuidad de la dirigencia sindical, además de insistir en mejores condiciones laborales e insumos suficientes para atender a los derechohabientes.

Trabajadores en activo, jubilados y pensionados participaron en esta tercera movilización, que comenzó alrededor de las 17:30 horas en una calle aledaña a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 y avanzó por el bulevar Revolución con dirección a la Plaza Mayor.

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La convocatoria reunió a personal de las unidades 16, 18, 20, 21, 66, 71, 80, 83 y 93, así como del área administrativa. Al inicio del recorrido, el contingente caminó en sentido contrario a la circulación, lo que provocó dificultades para el tránsito vehicular en ese sector.

La inconformidad se mantiene pese a que la propuesta de incremento directo al tabulador salarial pasó de 2.9 a 4 por ciento. Para quienes continúan en el movimiento, la revisión salarial dejó pendientes otras demandas planteadas desde las primeras protestas.

Entre ellas destaca la realización de un congreso extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en el que se decida sobre la permanencia de Rafael Olivos al frente de la organización.

Las movilizaciones en Torreón comenzaron hace cerca de un mes, con una concentración junto a la Clínica 71. Desde entonces, los trabajadores han reclamado una mejora salarial y mayor disponibilidad de materiales e insumos para desempeñar sus labores y brindar atención a los pacientes.

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Durante este periodo también se realizó una consulta para aceptar o rechazar el incremento aprobado. Tras el rechazo, se presentó una nueva propuesta salarial; sin embargo, el ajuste no resolvió el conjunto de inconformidades que dio origen a las protestas.

La semana anterior, los trabajadores marcharon de la Plaza Mayor hacia el Puente Plateado. Con el recorrido de este viernes dieron continuidad a sus movilizaciones y mantuvieron como una de sus principales exigencias la convocatoria al congreso nacional extraordinario.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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