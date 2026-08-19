Casi 400 alumnos dejan de asistir a escuelas de Eagle Pass, Texas; analizan posibles causas

El superintendente del distrito, Samuel Mijares, señaló que hasta el momento no existe una causa concreta que permita explicar la reducción, aunque entre los factores que podrían estar influyendo se encuentra el temor de algunas familias mexicanas a tener problemas con sus visas al cruzar hacia Estados Unidos.

EAGLE PASS, TEXAS.- El Distrito Escolar de Eagle Pass enfrenta un descenso inusual en su matrícula al comenzar el nuevo ciclo educativo, luego de detectar que cerca de 400 estudiantes dejaron de asistir a clases, una cifra muy superior a la disminución habitual registrada cada año.

Explicó que la disminución en el número de alumnos no es un fenómeno nuevo para el distrito, pues cada ciclo escolar suele registrarse una reducción de entre 100 y 150 estudiantes. Sin embargo, el comportamiento observado al inicio de este periodo representa una diferencia considerable, al acercarse a los 400 alumnos que ya no están asistiendo.

Mijares reconoció que las autoridades educativas todavía no cuentan con información suficiente para determinar si la ausencia de los estudiantes está directamente relacionada con cuestiones migratorias, cambios de domicilio, decisiones familiares u otros factores.

La situación adquiere especial relevancia debido a las características de Eagle Pass, donde existe una importante población de familias binacionales. En algunos casos, padres de origen mexicano cruzan diariamente la frontera con sus hijos, quienes cuentan con ciudadanía estadounidense y acuden a escuelas de la ciudad.

El posible temor relacionado con las visas podría estar llevando a algunas familias a modificar sus rutinas o incluso a evitar los cruces fronterizos, aunque el distrito escolar no ha confirmado que esta sea la razón principal de la disminución.

Actualmente, el Distrito Escolar de Eagle Pass cuenta con aproximadamente 13 mil estudiantes. La cifra representa una reducción importante respecto a años anteriores, cuando la matrícula llegó a rondar los 15 mil alumnos.

El superintendente destacó que será necesario observar el comportamiento de la matrícula durante las próximas semanas para conocer si se trata de una disminución temporal o de una tendencia que pueda mantenerse durante el ciclo escolar.

Las autoridades educativas continuarán recopilando información para identificar qué ocurrió con los estudiantes que no se incorporaron al nuevo periodo académico y determinar si existen factores comunes detrás de esta reducción.