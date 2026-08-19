Más de 190 alumnas se gradúan de cursos del Instituto de las Mujeres de Torreón; reciben apoyo para emprender

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Torreón
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    Más de 190 alumnas se gradúan de cursos del Instituto de las Mujeres de Torreón; reciben apoyo para emprender
    Miguel Ángel Riquelme Solís y Gabriel Elizondo Pérez participaron en la ceremonia de graduación de más de 190 mujeres capacitadas por el IMM. SANDRA GÓMEZ

Más de 190 mujeres concluyeron cursos de capacitación y recibieron apoyos para impulsar proyectos de emprendimiento

TORREÓN, COAHUILA.- Con la meta de fortalecer el empoderamiento económico, promover la autonomía y consolidar la igualdad de género en las familias de la región, autoridades municipales y estatales encabezaron la entrega de reconocimientos a más de 190 graduadas de los programas de capacitación del Instituto Municipal de la Mujer (IMM).

Dentro del evento, las beneficiarias recibieron, de igual forma, un estímulo económico conjunto por parte del Gobierno Municipal y la administración estatal, con el objetivo de brindarles un respaldo financiero que impulse sus proyectos de emprendimiento y mejore su calidad de vida.

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$!Más de 190 mujeres recibieron reconocimientos tras concluir sus programas de capacitación.
Más de 190 mujeres recibieron reconocimientos tras concluir sus programas de capacitación. SANDRA GÓMEZ

Durante su mensaje, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó el mérito de quienes culminaron sus talleres y afirmó que su constancia representa el espíritu de superación de la ciudad. Señaló el valor del tiempo invertido por las participantes, quienes combinaron sus jornadas laborales y las labores del hogar para asistir a las aulas en busca de nuevas oportunidades de desarrollo.

El edil subrayó la importancia de mantener estas políticas públicas, al destacar que el aprendizaje continuo eleva la autoestima de las mujeres, afianza su confianza personal y les otorga herramientas directas para tomar decisiones en libertad. Asimismo, ratificó el compromiso de su administración de continuar colaborando con diversas instituciones para garantizar la protección integral de sus derechos y construir un entorno seguro y con igualdad para la niñez y las familias.

Por su parte, la directora del IMM, Amira Darwich García, enfatizó que la capacitación técnica y el acceso a recursos son clave para que las mujeres adquieran autosuficiencia e independencia económica, lo que contribuye de manera significativa a erradicar dinámicas de violencia. La oferta formativa del instituto contempla especialidades como inglés en niveles básico e intermedio, computación y diversas áreas técnicas enfocadas en el autoempleo.

El presídium y la ceremonia contaron con la presencia destacada del senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez; la señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón; la diputada federal Verónica Martínez García; y la diputada local electa Ximena Villarreal. Asimismo, asistieron Marco Antonio Cantú Vega, director del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Coahuila; Laura Mara Silva Fernández, coordinadora regional del DIF Coahuila; y Vanesa Pérez, quien acudió en representación de la comunidad de graduadas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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