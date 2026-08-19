Más de 190 alumnas se gradúan de cursos del Instituto de las Mujeres de Torreón; reciben apoyo para emprender

Dentro del evento, las beneficiarias recibieron, de igual forma, un estímulo económico conjunto por parte del Gobierno Municipal y la administración estatal, con el objetivo de brindarles un respaldo financiero que impulse sus proyectos de emprendimiento y mejore su calidad de vida.

TORREÓN, COAHUILA.- Con la meta de fortalecer el empoderamiento económico, promover la autonomía y consolidar la igualdad de género en las familias de la región, autoridades municipales y estatales encabezaron la entrega de reconocimientos a más de 190 graduadas de los programas de capacitación del Instituto Municipal de la Mujer (IMM).

Durante su mensaje, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó el mérito de quienes culminaron sus talleres y afirmó que su constancia representa el espíritu de superación de la ciudad. Señaló el valor del tiempo invertido por las participantes, quienes combinaron sus jornadas laborales y las labores del hogar para asistir a las aulas en busca de nuevas oportunidades de desarrollo.

El edil subrayó la importancia de mantener estas políticas públicas, al destacar que el aprendizaje continuo eleva la autoestima de las mujeres, afianza su confianza personal y les otorga herramientas directas para tomar decisiones en libertad. Asimismo, ratificó el compromiso de su administración de continuar colaborando con diversas instituciones para garantizar la protección integral de sus derechos y construir un entorno seguro y con igualdad para la niñez y las familias.

Por su parte, la directora del IMM, Amira Darwich García, enfatizó que la capacitación técnica y el acceso a recursos son clave para que las mujeres adquieran autosuficiencia e independencia económica, lo que contribuye de manera significativa a erradicar dinámicas de violencia. La oferta formativa del instituto contempla especialidades como inglés en niveles básico e intermedio, computación y diversas áreas técnicas enfocadas en el autoempleo.

El presídium y la ceremonia contaron con la presencia destacada del senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez; la señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón; la diputada federal Verónica Martínez García; y la diputada local electa Ximena Villarreal. Asimismo, asistieron Marco Antonio Cantú Vega, director del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Coahuila; Laura Mara Silva Fernández, coordinadora regional del DIF Coahuila; y Vanesa Pérez, quien acudió en representación de la comunidad de graduadas.