Cateo en colonia Lázaro Cárdenas deja cámaras aseguradas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo judicial realizado la noche del lunes en la colonia Lázaro Cárdenas concluyó con el aseguramiento de equipo de videovigilancia y diversos objetos presuntamente vinculados con el consumo de sustancias ilícitas, sin que se registraran personas detenidas, informaron autoridades ministeriales, en Piedras Negras..

La diligencia se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Primero de Mayo, en cumplimiento de una orden de cateo emitida por un juez. En el despliegue participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con la Policía Civil Coahuila, quienes ingresaron al inmueble para realizar una revisión conforme a los protocolos establecidos.

Durante el cateo, los agentes localizaron cámaras de videovigilancia instaladas en el domicilio, así como diversos objetos considerados relevantes para una investigación en curso relacionada con la presunta compra y venta de estupefacientes en el sector. Todo lo asegurado fue decomisado y puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común, autoridad que continuará con las indagatorias correspondientes.

El operativo no derivó en la detención de personas ni en el aseguramiento directo de droga durante la revisión, precisaron fuentes ministeriales tras concluir la diligencia. A pesar de ello, el inmueble quedó bajo resguardo de la autoridad correspondiente como parte del seguimiento del caso.

El cateo se efectuó en el cruce de las calles Primero de Mayo y Lorenzo Cantú, punto señalado dentro de una investigación que se mantiene abierta. El coordinador de ministerios públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que la actuación se desarrolló conforme a la legalidad y que las investigaciones continuarán para determinar si en el lugar se realizaban actividades relacionadas con la comercialización de drogas.

De acuerdo con lo expuesto por autoridades ministeriales, en operativos de este tipo se han presentado situaciones en las que, al detectar la presencia de corporaciones de seguridad, personas presuntamente dedicadas a la venta de drogas intentan deshacerse de las sustancias arrojándolas a los sanitarios para evitar su aseguramiento. Esta práctica ha sido señalada como un obstáculo recurrente durante cateos realizados en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, se mencionó que existe la sospecha de que puntos de venta conocidos como “tienditas” operan mediante un sistema de distribución en pequeñas cantidades, utilizando ubicaciones distintas para el almacenamiento y la venta, aunque estas líneas de investigación continúan en análisis por parte de las autoridades.

Las indagatorias relacionadas con este caso forman parte de una serie de acciones judiciales desplegadas en colonias consideradas con alta incidencia de este tipo de reportes, entre ellas Mundo Nuevo, Vista Hermosa, Nueva Vista Hermosa, Central, Villa Real, Acoros, Villas del Carmen, Hacienda La Luna, Croc, Bravo y Los Espejos.

Hasta el cierre de la diligencia, no se reportaron personas detenidas; sin embargo, el aseguramiento de los objetos y el resguardo del inmueble quedaron integrados a la carpeta de investigación que se mantiene abierta conforme a la ley.

(Con información de medios locales)