Cateo en Piedras Negras deja un detenido y mariguana asegurada

Piedras Negras
/ 26 octubre 2025
    Cateo en Piedras Negras deja un detenido y mariguana asegurada
    Durante el operativo, las autoridades aseguraron mariguana, una báscula gramera y diversos objetos relacionados con la investigación. FOTO: REDES SOCIALES

El operativo contó con la participación de diversas corporaciones de seguridad para garantizar que el cateo se realizara conforme a la ley

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, realizó un cateo en un domicilio de la colonia Año 2000, ubicado sobre la calle San Isidro, que culminó con la detención de un hombre de entre 20 y 25 años y el aseguramiento de hierba verde y seca con características de mariguana, una báscula gramera y diversos objetos relacionados con la investigación.

El operativo se llevó a cabo con la participación de diversas corporaciones de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía de Acción y Reacción, la Policía Estatal de Coahuila, la Policía Civil, la Agencia de Investigación Criminal, así como peritos de la Fiscalía y agentes del Ministerio Público.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez, supervisó la diligencia para garantizar que la ejecución de la orden de cateo se realizara conforme a la ley.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron los objetos y sustancias mencionadas, mientras que el detenido fue trasladado para iniciar los procedimientos legales correspondientes. La Fiscalía informó que continuará con las investigaciones necesarias y que en las próximas horas se definirá la situación jurídica del hombre detenido.

El operativo forma parte de las acciones coordinadas entre distintas corporaciones de seguridad en Piedras Negras, con el objetivo de combatir delitos relacionados con drogas y asegurar la legalidad en los domicilios inspeccionados. La diligencia demuestra la colaboración entre autoridades locales y federales en la vigilancia y prevención de actividades ilícitas en la región.

Las investigaciones seguirán su curso mientras se analiza el material asegurado y se determina la responsabilidad legal del detenido en relación con los objetos y sustancias incautadas durante el cateo.

Temas


Cateos
Detenciones
Drogas

Localizaciones


Piedras Negras

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

