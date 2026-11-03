CECATI 111 de Piedras Negras celebra 40 años de formar mano de obra calificada

La funcionaria destacó el orgullo que representa este aniversario para la comunidad nigropetense, al reconocer el impacto positivo del plantel en la formación de personas que adquieren herramientas prácticas para incorporarse de manera exitosa al mercado laboral.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con cuatro décadas de trayectoria dedicadas a la preparación de trabajadores y al impulso de la inserción laboral, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) número 111 conmemorará su 40 aniversario, informó Sonia Guardado Alemán, coordinadora estatal de los CECATI en Coahuila.

Como parte de su labor al frente de los seis planteles que operan en Coahuila, Guardado Alemán señaló que su función es servir de enlace con la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, garantizando la actualización constante y el adecuado funcionamiento de las instituciones.

Asimismo, subrayó que uno de los ejes prioritarios es mantener una vinculación permanente con el sector productivo y empresarial. Esto permite conocer de primera mano las necesidades de las empresas y adaptar la oferta educativa a las competencias y perfiles que demanda actualmente el mercado de trabajo.

Finalmente, la coordinadora estatal extendió una invitación a la población interesada en aprender nuevas especialidades para que se acerque al CECATI 111 en Piedras Negras, así como a los demás planteles del estado, donde encontrará alternativas de capacitación orientadas a ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.