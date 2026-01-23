Cierres de negocios no significan crisis económica en Piedras Negras: Canaco
La cámara empresarial afirma que el mercado local vive un proceso natural de ajuste y competencia
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El cierre de negocios durante los primeros meses del año es un fenómeno recurrente en Piedras Negras y no debe interpretarse como un retroceso económico, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, Benito Martínez.
El dirigente empresarial explicó que, si bien en semanas recientes se han registrado cierres de restaurantes y farmacias, estos responden a causas diversas y no necesariamente a problemas financieros generalizados.
Por el contrario, destacó que de manera paralela continúan abriendo nuevos establecimientos, incluso del mismo giro, lo que evidencia que el consumo se mantiene activo.
Como ejemplo, Martínez señaló que algunas farmacias han dejado de operar, pero en esas mismas zonas se han instalado otras, lo que refleja un mercado competitivo en el que los clientes buscan mejores precios o servicios.
Añadió que el cierre de la tienda Soriana, ampliamente comentado en la ciudad, fue compensado con la apertura de una sucursal de Merco a menos de un kilómetro de distancia, además del crecimiento constante de cadenas como Oxxo.
Subrayó que estos movimientos forman parte de un proceso natural de ajuste del mercado, aunque reconoció que los comerciantes formales enfrentan retos adicionales derivados de los incrementos al salario mínimo y de nuevas disposiciones legales, que en la frontera representan hasta un 30 por ciento de diferencia respecto a otras regiones del país.
En este contexto, destacó el respaldo que Canaco brinda a sus afiliados mediante programas permanentes de capacitación, en coordinación con instituciones como Infonavit, el SAT y dependencias de los tres niveles de gobierno, además de talleres impartidos recientemente por la Secretaría del Medio Ambiente estatal.
Finalmente, Martínez advirtió que uno de los principales desafíos para el comercio formal es la informalidad, que a nivel nacional alcanza alrededor del 65 por ciento de los negocios, generando una competencia desigual frente a quienes cumplen con la ley, protegen a sus trabajadores y apuestan por el fortalecimiento empresarial.