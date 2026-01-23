Cierres de negocios no significan crisis económica en Piedras Negras: Canaco

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El cierre de negocios durante los primeros meses del año es un fenómeno recurrente en Piedras Negras y no debe interpretarse como un retroceso económico, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, Benito Martínez.

El dirigente empresarial explicó que, si bien en semanas recientes se han registrado cierres de restaurantes y farmacias, estos responden a causas diversas y no necesariamente a problemas financieros generalizados.

Por el contrario, destacó que de manera paralela continúan abriendo nuevos establecimientos, incluso del mismo giro, lo que evidencia que el consumo se mantiene activo.

Como ejemplo, Martínez señaló que algunas farmacias han dejado de operar, pero en esas mismas zonas se han instalado otras, lo que refleja un mercado competitivo en el que los clientes buscan mejores precios o servicios.

Añadió que el cierre de la tienda Soriana, ampliamente comentado en la ciudad, fue compensado con la apertura de una sucursal de Merco a menos de un kilómetro de distancia, además del crecimiento constante de cadenas como Oxxo.