Cierres de negocios no significan crisis económica en Piedras Negras: Canaco

Piedras Negras
/ 23 enero 2026
    Cierres de negocios no significan crisis económica en Piedras Negras: Canaco
    Canaco advierte que los costos en la frontera son hasta 30% más altos que en otras regiones. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

La cámara empresarial afirma que el mercado local vive un proceso natural de ajuste y competencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El cierre de negocios durante los primeros meses del año es un fenómeno recurrente en Piedras Negras y no debe interpretarse como un retroceso económico, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, Benito Martínez.

El dirigente empresarial explicó que, si bien en semanas recientes se han registrado cierres de restaurantes y farmacias, estos responden a causas diversas y no necesariamente a problemas financieros generalizados.

Por el contrario, destacó que de manera paralela continúan abriendo nuevos establecimientos, incluso del mismo giro, lo que evidencia que el consumo se mantiene activo.

Como ejemplo, Martínez señaló que algunas farmacias han dejado de operar, pero en esas mismas zonas se han instalado otras, lo que refleja un mercado competitivo en el que los clientes buscan mejores precios o servicios.

Añadió que el cierre de la tienda Soriana, ampliamente comentado en la ciudad, fue compensado con la apertura de una sucursal de Merco a menos de un kilómetro de distancia, además del crecimiento constante de cadenas como Oxxo.

En los primeros meses de cada año se registra el cierre de diversos negocios en la ciudad, aseguró el presidente de la Canaco local, Benito Martínez.
En los primeros meses de cada año se registra el cierre de diversos negocios en la ciudad, aseguró el presidente de la Canaco local, Benito Martínez. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Subrayó que estos movimientos forman parte de un proceso natural de ajuste del mercado, aunque reconoció que los comerciantes formales enfrentan retos adicionales derivados de los incrementos al salario mínimo y de nuevas disposiciones legales, que en la frontera representan hasta un 30 por ciento de diferencia respecto a otras regiones del país.

En este contexto, destacó el respaldo que Canaco brinda a sus afiliados mediante programas permanentes de capacitación, en coordinación con instituciones como Infonavit, el SAT y dependencias de los tres niveles de gobierno, además de talleres impartidos recientemente por la Secretaría del Medio Ambiente estatal.

Finalmente, Martínez advirtió que uno de los principales desafíos para el comercio formal es la informalidad, que a nivel nacional alcanza alrededor del 65 por ciento de los negocios, generando una competencia desigual frente a quienes cumplen con la ley, protegen a sus trabajadores y apuestan por el fortalecimiento empresarial.

