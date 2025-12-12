Ciudadanos responden al Buen Fin y Piedras Negras eleva recaudación estatal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Cerca de 10 mil ciudadanos aprovecharon los beneficios ofrecidos por el Gobierno del Estado durante la campaña del Buen Fin, informó el administrador fiscal de la región, Héctor Miguel García Figueroa.

En total se realizaron más de nueve mil 600 trámites, de los cuales alrededor de seis mil correspondieron al pago de derechos vehiculares y poco más de tres mil a la obtención o renovación de licencias de conducir.

El funcionario destacó que, gracias a esta respuesta ciudadana, el índice de cumplimiento en la recaudación registró un crecimiento notable, al pasar del 54 por ciento a casi 61 por ciento.

Indicó que aún es posible ponerse al corriente con los pagos del ejercicio fiscal 2025 y recordó que, en el caso de vehículos nuevos o con cambio de propietario, solo debe cubrirse la parte proporcional del año en curso.

García Figueroa añadió que quienes mantienen adeudos pueden liquidarlos sin multas ni recargos, un beneficio vigente hasta antes de que entren en vigor las sanciones contempladas para 2026.