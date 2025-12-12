Ciudadanos responden al Buen Fin y Piedras Negras eleva recaudación estatal

Piedras Negras
/ 12 diciembre 2025
    Ciudadanos responden al Buen Fin y Piedras Negras eleva recaudación estatal
    Contribuyentes aprovecharon descuentos y facilidades en módulos fiscales de la región. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Más de 9 mil 600 trámites se realizaron en Piedras Negras durante la campaña; el cumplimiento fiscal subió a casi 61 por ciento

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Cerca de 10 mil ciudadanos aprovecharon los beneficios ofrecidos por el Gobierno del Estado durante la campaña del Buen Fin, informó el administrador fiscal de la región, Héctor Miguel García Figueroa.

En total se realizaron más de nueve mil 600 trámites, de los cuales alrededor de seis mil correspondieron al pago de derechos vehiculares y poco más de tres mil a la obtención o renovación de licencias de conducir.

TE PUEDE INTERESAR: En celebración guadalupana, Obispo Hilario González pide empleo y justicia para afectados por AHMSA

El funcionario destacó que, gracias a esta respuesta ciudadana, el índice de cumplimiento en la recaudación registró un crecimiento notable, al pasar del 54 por ciento a casi 61 por ciento.

Indicó que aún es posible ponerse al corriente con los pagos del ejercicio fiscal 2025 y recordó que, en el caso de vehículos nuevos o con cambio de propietario, solo debe cubrirse la parte proporcional del año en curso.

García Figueroa añadió que quienes mantienen adeudos pueden liquidarlos sin multas ni recargos, un beneficio vigente hasta antes de que entren en vigor las sanciones contempladas para 2026.

Temas


impuestos
El Buen fin
Consumo

Localizaciones


Acuña

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
China y otros países asiáticos con los cuales México no tiene acuerdo comercial tendrán aranceles de hasta 50 por ciento.

Dividen opiniones aranceles a China: blindarán a industria nacional, pero subirá la inflación

Estados Unidos y China están en la carrera por el liderazgo económico y comercial en el planeta.

México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

true

POLITICÓN: Coahuila pone la vara alta; Manolo Jiménez presume seguridad ante Sheinbaum y agradece el respaldo
María Corina, pacifista

María Corina, pacifista
true

Miss Universo y la mancha criminal
true

Productos chinos; ¿es útil imponerles más aranceles?
true

Gobierno de Sheinbaum hace campañas selectivas contra factureros
La afiliación otorga acceso a servicios médicos, incapacidades, protección por riesgos de trabajo y pensiones.

IMSS Coahuila refuerza promoción del programa de incorporación para personas trabajadoras del hogar