Coahuila alista megaobras para detonar el desarrollo en todas sus regiones

Piedras Negras
/ 11 febrero 2026
    Coahuila alista megaobras para detonar el desarrollo en todas sus regiones
    Manolo Jiménez Salinas adelantó que las megaobras se presentarán en las próximas semanas. Josué Rodríguez

El gobernador Manolo Jiménez anunció un paquete de proyectos estratégicos enfocados en infraestructura, comercio y empleo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, anunció que en las próximas semanas se presentará un paquete de megaobras estratégicas para todas las regiones del estado, como parte de un plan integral orientado a fortalecer el desarrollo económico, la infraestructura y la competitividad de la entidad.

Entre los proyectos prioritarios, el mandatario destacó el fortalecimiento de la carretera federal 57, una de las vías más importantes para la conectividad del norte del país y el intercambio comercial. Asimismo, subrayó la consolidación de la Ruta Fiscal en la frontera, iniciativa que busca agilizar el cruce de mercancías entre México y Estados Unidos y posicionar a Coahuila como un nodo clave del comercio internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan dos cocodrilos en Ramos Arizpe; restringen acceso a la presa Palo Blanco

“El objetivo es aprovechar la fortaleza de nuestra frontera para que más mercancía transite por Coahuila y, al mismo tiempo, ayudar a despresurizar otros cruces que hoy se encuentran saturados”, señaló Jiménez Salinas.

IMPULSO AL EMPLEO Y LA INVERSIÓN

El gobernador recordó que desde el año pasado se implementó un plan para fortalecer la generación de empleo en todas las regiones del estado. Entre las principales acciones se encuentran la promoción económica y las alianzas con desarrolladores de parques industriales para agilizar inversiones, así como incentivos especiales para empresas que decidan expandirse o instalarse en Coahuila.

Además, se puso en marcha un esquema de créditos para emprendedores que va desde apoyos de 30 mil pesos sin intereses para microemprendedores, hasta financiamientos de hasta 2 millones de pesos con tasas preferenciales y facilidades de pago.

A estas acciones se suman programas de empleo temporal, apoyos dirigidos a mujeres cuidadoras y esquemas de capacitación en oficios a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (Icatec), con el objetivo de impulsar el autoempleo y la inclusión laboral.

TE PUEDE INTERESAR: Sabinas: Pasta de Conchos, nuevo punto de protesta por conflicto de AHMSA

Jiménez Salinas informó que Coahuila inició 2026 como uno de los tres estados con mayor generación de empleo a nivel nacional, al registrar más de 11 mil nuevos puestos de trabajo durante el mes de enero.

Finalmente, reconoció los retos derivados de la eliminación de subsidios a los autos eléctricos en Estados Unidos, medida que impactó la producción en la entidad.

