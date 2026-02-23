Coahuila: confirman identidad de ex policía y mujer calcinados en la Ribereña

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de Justicia confirmó la identidad de las dos personas que murieron calcinadas tras un choque registrado durante la madrugada en la carretera Ribereña número dos, a la altura del ejido San Vicente, en el municipio de Guerrero, Coahuila.

Las víctimas fueron identificadas como Arnulfo ¨N¨, de 52 años, ex elemento de la Policía Municipal de Piedras Negras, y Dulce ¨N¨. Ambos viajaban en una camioneta pickup Chevrolet Silverado modelo 2007, color gris, cuando ocurrió el percance alrededor de las 04:00 horas, a unos 25 kilómetros de Piedras Negras.

De acuerdo con los datos recabados, la unidad en la que se desplazaban se impactó contra la parte posterior de la caja de un tractocamión que se encontraba detenido sobre la vía federal debido a una falla mecánica. El tráiler no contaba con señalamientos preventivos al momento del accidente.

Tras la colisión, la pickup comenzó a incendiarse con sus ocupantes en el interior. El operador del tractocamión intentó auxiliar a las personas atrapadas; sin embargo, el fuego se propagó con rapidez, lo que impidió cualquier maniobra de rescate.

Elementos de Bomberos de los municipios de Nava y Guerrero acudieron al sitio para sofocar las llamas. Una vez controlado el siniestro, confirmaron que en el interior del vehículo se encontraban dos personas sin vida, cuyos cuerpos quedaron completamente calcinados.

En un inicio, se manejó la versión de que el tráiler habría impactado a la camioneta mientras esta se encontraba detenida. No obstante, los primeros peritajes establecieron que el tractocamión presentó un desperfecto mecánico y permanecía estacionado, siendo la pickup la que terminó incrustándose en la parte trasera de la caja, lo que desencadenó el incendio.

La delegación Norte Uno de la Fiscalía tomó conocimiento del caso y ordenó el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para la práctica de pruebas genéticas que permitieran confirmar oficialmente la identidad de las víctimas.

El conductor del tractocamión permaneció en el lugar y quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación legal. Con los resultados periciales, se procederá al deslinde formal de responsabilidades.

Debido al fallecimiento de las personas directamente involucradas en el hecho, la carpeta de investigación se encuentra prácticamente concluida, según se informó de manera oficial.

(Con información de medios locales)