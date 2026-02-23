Piedras Negras: aseguran armas de gotcha tras intervención en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno derivó en el aseguramiento de diversos objetos en un domicilio de la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras, luego de que vecinos alertaran sobre la presunta presencia de armas en el lugar.

La movilización se registró en una vivienda ubicada sobre el bulevar Mar Muerto, hasta donde arribaron elementos de la Policía de Investigación Criminal, Policía del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Las autoridades desplegaron un perímetro de seguridad en los alrededores del inmueble antes de iniciar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información disponible, el cateo tuvo origen en reportes ciudadanos que señalaban la posible existencia de armas de fuego dentro de la propiedad. Tras la intervención, los agentes realizaron una revisión al interior del domicilio como parte de las acciones de verificación.

Durante la inspección fueron localizadas armas de gotcha, así como equipo táctico y portacargadores. Todo el material fue asegurado por las autoridades y puesto a disposición para las investigaciones correspondientes.

Aunque inicialmente el reporte advertía sobre la posible presencia de armas de fuego, lo encontrado en el sitio correspondió a artículos de gotcha y accesorios tácticos. No se informó sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Las corporaciones participantes mantuvieron presencia en la zona mientras concluían las diligencias, lo que generó expectación entre habitantes del sector. Posteriormente, el operativo se dio por concluido y los objetos asegurados fueron retirados del domicilio.

Las autoridades indicaron que la línea de investigación continuará abierta con el fin de esclarecer el origen y uso del equipo decomisado, así como para determinar si existe alguna responsabilidad adicional relacionada con el reporte inicial.

El cateo forma parte de las acciones que se realizan tras denuncias ciudadanas, en este caso derivadas de la inquietud vecinal por la presunta existencia de armamento en el sector.

(Con información de medios locales)