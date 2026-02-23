Piedras Negras: aseguran armas de gotcha tras intervención en Villas del Carmen

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/ 23 febrero 2026
    Piedras Negras: aseguran armas de gotcha tras intervención en Villas del Carmen
    Aseguramiento. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y policías municipales realizaron un doble cateo en la colonia Esmeralda tras el homicidio de Mario Alberto "N". JUAN FRANCISCO VALDÉS

El operativo se originó tras reportes vecinales que alertaban sobre la posible presencia de armas, lo que activó la intervención de corporaciones estatales y federales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno derivó en el aseguramiento de diversos objetos en un domicilio de la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras, luego de que vecinos alertaran sobre la presunta presencia de armas en el lugar.

La movilización se registró en una vivienda ubicada sobre el bulevar Mar Muerto, hasta donde arribaron elementos de la Policía de Investigación Criminal, Policía del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Las autoridades desplegaron un perímetro de seguridad en los alrededores del inmueble antes de iniciar las diligencias correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales

De acuerdo con la información disponible, el cateo tuvo origen en reportes ciudadanos que señalaban la posible existencia de armas de fuego dentro de la propiedad. Tras la intervención, los agentes realizaron una revisión al interior del domicilio como parte de las acciones de verificación.

Durante la inspección fueron localizadas armas de gotcha, así como equipo táctico y portacargadores. Todo el material fue asegurado por las autoridades y puesto a disposición para las investigaciones correspondientes.

Aunque inicialmente el reporte advertía sobre la posible presencia de armas de fuego, lo encontrado en el sitio correspondió a artículos de gotcha y accesorios tácticos. No se informó sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Las corporaciones participantes mantuvieron presencia en la zona mientras concluían las diligencias, lo que generó expectación entre habitantes del sector. Posteriormente, el operativo se dio por concluido y los objetos asegurados fueron retirados del domicilio.

TE PUEDE INTERESAR: Ausentismo por enfermedades respiratorias alcanza 14% en aulas de educación básica en Saltillo

Las autoridades indicaron que la línea de investigación continuará abierta con el fin de esclarecer el origen y uso del equipo decomisado, así como para determinar si existe alguna responsabilidad adicional relacionada con el reporte inicial.

El cateo forma parte de las acciones que se realizan tras denuncias ciudadanas, en este caso derivadas de la inquietud vecinal por la presunta existencia de armamento en el sector.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Seguridad
Armas de fuego

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vendiendo humo

Vendiendo humo
true

Sin ‘El Mencho’, nuevo frente de guerra
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
El presidente de Estados Unidos llamó a México a reforzar sus acciones contra el narcotráfico tras la violencia registrada después de la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG.

Trump pide a México a ’intensificar’ sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas
Combates del boxeo amateur marcaron la definición de finalistas en Saltillo.

Quedan listas las finales del Torneo de Box Auténticos Novatos 2026 en Saltillo
El flujo de petroleros hacia la isla casi ha cesado, dejando las estaciones de servicio vacías y a la nación al borde de una crisis humanitaria y energética sin precedentes.

Un nuevo bloqueo de EU está sofocando a Cuba
La exhibición de BYD en Auto Shanghai 2025, en Shanghái, China, el 23 de abril de 2025.

Las acciones caen. Las ventas se enfrían. ¿Qué pasa en el mercado chino de vehículos eléctricos?