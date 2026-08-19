Coahuila requiere ajustar su sistema educativo para responder a la industria de semiconductores

El estado de Coahuila enfrenta el reto de actualizar de forma integral su modelo de enseñanza superior y capacitar a personal docente para insertarse exitosamente en la cadena global de semiconductores. La incursión de la entidad en este sector requiere no solo de adecuaciones curriculares, sino también de infraestructura especializada de alta precisión, como laboratorios limpios y equipamiento tecnológico de vanguardia. El titular del organismo enfatizó que la consolidación de este proyecto requerirá tiempo y la colaboración articulada entre el sector público, la academia y la iniciativa privada. “Si no empezamos ahorita, pues nunca lo vamos a hacer. La propuesta del gobernador es que empecemos para ya ir dejando las bases para que a corto o mediano plazo ya tengamos el personal”, concluyó.

El director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COCYTEC), Mario Valdés Garza, explicó que la entidad busca posicionarse inicialmente en la fase de pruebas de software y hardware de microcomponentes. Sin embargo, reconoció las limitantes actuales del entorno educativo. “Para hacer diseño se necesita gente muy experta en el área de software y hardware. No tenemos gente especializada; hay que prepararlos y es por eso que las universidades ya están trabajando para incursionar en el tema en sus carreras”.

Actualmente, la Secretaría de Economía estatal realiza un diagnóstico con la asesoría de la Universidad de Arizona, mientras que el COCYTEC y la Secretaría de Educación evalúan el perfil de las instituciones locales. Instituciones como el Tecnológico de Saltillo, el Tecnológico de La Laguna, el Tecnológico Superior de Monclova y la UAdeC analizan modificar sus planes de estudio para adaptarlos a estas exigencias técnicas y a la electromovilidad. Ante la falta de docentes especializados en la materia, el funcionario estatal reveló que se ha solicitado el respaldo del Gobierno Federal para la concesión de apoyos académicos de posgrado.

“Yo se lo pedí a la nueva secretaria, la doctora Rosaura Ruiz, que nos apoye con becas para estudiantes que vayan a hacer estudios de maestría o de doctorado en el tema de semiconductores en cualquier parte del mundo”, detalló Valdés Garza. El titular del organismo enfatizó que la consolidación de este proyecto requerirá tiempo y la colaboración articulada entre el sector público, la academia y la iniciativa privada. “Si no empezamos ahorita, pues nunca lo vamos a hacer. La propuesta del gobernador es que empecemos para ya ir dejando las bases para que a corto o mediano plazo ya tengamos el personal”, concluyó.

Temas

Ciencia Educación semiconductores

Localizaciones

Coahuila

Organizaciones

Coecyt

