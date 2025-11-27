Sin médicos, sin equipo y sin medicinas: evidencian crisis sanitaria en clínica del IMSS

Coahuila
/ 27 noviembre 2025
    Sin médicos, sin equipo y sin medicinas: evidencian crisis sanitaria en clínica del IMSS
    Familias esperan atención médica en el IMSS de Acuña, en medio de carencias y largas filas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Testimonios revelan agresiones a personal, derivadas del deterioro en la atención del instituto. Trabajadores aseguran que la mala atención no es su responsabilidad

ACUÑA, COAH.- Lo que alguna vez fue motivo de orgullo para los habitantes de Acuña —la apertura del Hospital General de Zona 92 del IMSS— hoy se ha convertido en un punto crítico del sistema de salud en la región.

Según el exalcalde Evaristo Lenin Pérez, el nosocomio enfrenta uno de los episodios más graves de abandono, corrupción y omisiones, afectando a miles de derechohabientes.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, cuarto lugar nacional en inversión automotriz al tercer trimestre del 2025

Pérez Rivera advirtió que la crisis sanitaria en México se refleja con claridad en este hospital: falta de medicamentos, escasez de especialistas, equipos retirados o sin mantenimiento, y pacientes que viven un viacrucis para recibir atención.

“Son los propios trabajadores quienes, desesperados, nos informan de los insultos que reciben. Dicen que no es su culpa, sino la falta de insumos y personal”, señaló el exalcalde, quien llamó a la ciudadanía, empresarios y autoridades a movilizarse.

Los testimonios de empleados del IMSS revelan que la infraestructura hospitalaria se deteriora aceleradamente, mientras que los equipos médicos han sido retirados o permanecen inservibles. Los servicios, lejos de mejorar, se han debilitado al grado de comprometer la salud y vida de los pacientes.

Como ejemplo del abandono, Pérez Rivera relató el caso de un paciente con cáncer operado en marzo que, desde entonces, solo ha recibido paracetamol y analgésicos. Meses después, se detectó metástasis en el pulmón por la falta de tratamientos especializados.

TE PUEDE INTERESAR: Olimpia Coral reúne a 400 personas en Torreón y llama a denunciar la violencia digital

Ante este panorama, el exalcalde anunció la organización de una gran marcha y manifestó que existen testimonios y presuntas pruebas sobre extracción y venta ilegal de medicamentos en el hospital.

“No podemos seguir tolerando esto. El Hospital de Especialidades en Acuña tiene que operar con médicos y equipo en condiciones óptimas. Vamos a poner un alto, y lo vamos a hacer”, concluyó.

Temas


Denuncias
Enfermedades
Negligencia Médica

Localizaciones


Acuña

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, recibió una de las evaluaciones más altas del país en el ranking de México Elige.

Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige
Periodismo deportivo en la mira: señala Juan Pablo Fernández presunto financiamiento gubernamental desatan controversia.

Exhibirán lista de periodistas deportivos ligados a la 4T
¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’

¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’
true

Ahuehuetes y sequías gigantes para la Explanada de los Héroes

true

Coahuila: estado ‘blindado’ y preparado para responder
true

Se puede decir... Que la confianza mató al ‘gato’
El alcalde Tomás Gutiérrez explicó que una de las alternativas en análisis es la construcción de un “segundo piso” en las vías del tren.

Confirma alcalde Tomás Gutiérrez ocupación irregular en ruta ferroviaria de Ramos Arizpe
El 'Black Friday', es una oportunidad para que el comercio minorista impulse sus ventas.

Gasto o ahorro, ¿a quién beneficia el Black Friday?