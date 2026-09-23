En el 70% de las muertes por rickettsia en Coahuila, las mascotas entraban y salían del hogar sin cuidados

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Coahuila
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    En el 70% de las muertes por rickettsia en Coahuila, las mascotas entraban y salían del hogar sin cuidados
    Las mascotas pueden transportar garrapatas al interior de los domicilios después de salir a parques o lotes baldíos. ESPECIAL

En los cercos epidemiológicos se ha detectado la presencia de garrapatas infectadas en mascotas de pacientes fallecidos.

El subsecretario de Salud en Coahuila, Iván Moscoso, indicó que alrededor del 70 por ciento de las defunciones registradas por rickettsiosis en la entidad tenían como antecedente la presencia de mascotas en casa sin los cuidados ni la desparasitación correspondiente.

“Las mascotas entraban y salían del domicilio transportando garrapatas directamente a los espacios familiares”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/suben-de-33-a-37-las-muertes-por-rickettsia-en-coahuila-suman-51-casos-ON23489025

Durante este año se han registrado 51 contagios de rickettsiosis en Coahuila, de los cuales 37 pacientes fallecieron, cifra que triplica los decesos registrados en 2025.

Al ser cuestionado sobre los sitios de contagio y los hallazgos obtenidos durante la recolección de información, Moscoso explicó que, al acudir a los domicilios para realizar cercos epidemiológicos tras confirmarse un fallecimiento, el personal de salud constató la presencia de garrapatas infectadas en las mascotas de los pacientes.

El subsecretario advirtió que permitir que los animales salgan a parques o lotes baldíos y posteriormente reingresen a la vivienda para subir a sillones y camas o permanecer en la cocina, sin un adecuado control antiparasitario, representa un importante factor de riesgo.

OMISIÓN EN LA DESPARACITACIÓN

Moscoso enfatizó que la tenencia responsable exige la ectodesparasitación de perros y gatos cada tres a seis meses mediante pastillas o ampolletas repelentes, además de la vacunación y el tratamiento de heridas abiertas.

“Cuando se omiten estas medidas, las mascotas infestadas introducen el parásito al hogar, facilitando la picadura hacia los integrantes de la familia, especialmente a los menores”, dijo.

LETALIDAD

Coahuila acumula 37 defunciones de un total de 51 contagios de rickettsiosis, lo que representa una tasa de letalidad superior al 70 por ciento.

El subsecretario de Salud explicó que esta alta mortalidad se debe, en gran medida, a la detección tardía, pues síntomas iniciales como fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, malestar muscular y dolor abdominal suelen confundirse con padecimientos comunes, lo que puede derivar en automedicación o tratamientos sintomáticos antes de llegar a un hospital.

“Se automedican y cuando van al médico es difícil de detectar porque los síntomas son inespecíficos. Cuando llegan al hospital ya tienen fallas orgánicas”, explicó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/rickettsia-es-letal-en-el-75-de-los-casos-en-coahuila-LD23465842

Ante esta situación, la dependencia estatal puso en marcha brigadas integrales de salud animal gratuitas en los municipios con mayor incidencia, donde se aplican vacunas y tratamientos antiparasitarios.

De manera paralela, se realizan jornadas de capacitación dirigidas a médicos del sector público, privado y consultorios de farmacia en municipios como Torreón, Monclova y Piedras Negras, con el objetivo de favorecer el diagnóstico oportuno y la administración del tratamiento especializado antes de que se presenten complicaciones multiorgánicas.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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