Coahuila: programa ‘Somos Más’ fortalece la salud mental de estudiantes mediante detección oportuna y atención especializada

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Piedras Negras
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    Coahuila: programa ‘Somos Más’ fortalece la salud mental de estudiantes mediante detección oportuna y atención especializada
    La Secretaría de Salud mantiene en marcha la estrategia “Somos Más”, un programa preventivo enfocado en fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes informó la coordinadora de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, Minerva Contreras Moreno. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La estrategia cuenta con una red de atención que ofrece seguimiento psicológico y, cuando es necesario, canalización a servicios especializados en psiquiatría

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Salud mantiene en marcha la estrategia “Somos Más”, un programa preventivo enfocado en fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes mediante la identificación oportuna de factores de riesgo y la promoción del bienestar socioemocional dentro de los planteles educativos.

La coordinadora de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de Piedras Negras, Minerva Contreras Moreno, explicó que, aunque actualmente los estudiantes se encuentran en periodo vacacional, el programa se ha desarrollado de manera permanente desde principios de año como parte de las acciones coordinadas entre los sectores salud y educación.

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Detalló que la estrategia cuenta con una red de atención integrada por centros de salud y unidades especializadas, donde los menores reciben valoración profesional, así como procesos de referencia, contrarreferencia y seguimiento cuando requieren atención psicológica o incluso tratamiento especializado en psiquiatría.

Indicó que este esquema garantiza la continuidad en la atención y el acompañamiento tanto de los estudiantes como de sus familias, permitiendo que los casos detectados reciban el apoyo necesario de manera oportuna.

Asimismo, destacó que la coordinación entre las instituciones educativas y los servicios de salud fortalece la prevención y facilita el acceso oportuno a los servicios especializados, con el objetivo de proteger el bienestar emocional de la comunidad escolar.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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