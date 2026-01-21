Coahuila se promocionará como destino alterno durante la Copa Mundial 2026
El estado aprovechará la afluencia de visitantes en Monterrey para generar derrama económica en más municipios
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el objetivo de aprovechar el flujo de visitantes que generará la Copa Mundial de la FIFA 2026, los alcaldes de Saltillo y Monterrey firmarán un convenio de colaboración turística que permitirá posicionar a Coahuila como un destino complementario durante el evento deportivo.
El director de Vinculación de la Secretaría de Turismo de Coahuila, Miguel López, informó que esta alianza busca atraer a turistas nacionales e internacionales que llegarán al sureste del país, principalmente a Monterrey, una de las sedes mundialistas, para extender su estancia hacia distintos municipios coahuilenses.
Recordó que, de manera previa, el Gobierno del Estado ya estableció un acuerdo con la FIFA para garantizar atención integral a los visitantes que recorrerán México, Estados Unidos y Canadá durante el Mundial, lo que abre una oportunidad estratégica para Coahuila.
López destacó que el estado cuenta con una amplia oferta turística capaz de responder a distintos perfiles de visitantes, desde la zona montañosa de Arteaga y los viñedos de Parras, hasta el desierto y los paisajes naturales de Cuatrociénegas, además del patrimonio cultural e industrial de la región de Monclova.
Subrayó también la relevancia de la franja fronteriza, que aporta conectividad, servicios y experiencias diferenciadas, lo que permitirá distribuir el flujo turístico y ampliar la derrama económica en más regiones del estado.
Indicó que los operadores turísticos ya trabajan en paquetes y promociones especiales para el periodo mundialista, enfocados tanto en el turismo nacional como internacional.
Finalmente, el funcionario enfatizó que la seguridad será un eje fundamental de la estrategia, mediante la coordinación entre autoridades para consolidar a Coahuila como un destino confiable, competitivo y atractivo durante uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global.