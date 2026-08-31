Comedor El Cuate de Piedras Negras brinda alimentos calientes a 50 personas diariamente

El espacio opera de lunes a viernes, en un horario de 12:00 del mediodía a 3:00 de la tarde. Más allá de la asistencia alimentaria, el proyecto busca integrar acciones de desarrollo social enfocadas en la niñez, como asesorías y facilidades para el ingreso escolar de estudiantes de primaria y secundaria.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Comedor El Cuate atiende diariamente a entre 40 y 50 personas en situación de vulnerabilidad, entre niños y adultos mayores, gracias a una iniciativa comunitaria consolidada por el voluntario Reynaldo Mata Tavares, tras identificar las necesidades prioritarias del sector.

Para mantener y ampliar estas labores, el comedor cuenta con la colaboración de diversos benefactores y voluntarios. Entre ellos destacan Brenda Martínez, quien aporta suministros escolares, y Alicia Net, directora del ILCATE, encargada de realizar jornadas de cortes de cabello para los menores que acuden al centro.

Ante el incremento constante en la demanda de apoyo, Mata Tavares hizo un llamado a la ciudadanía y a los sectores productivos a sumarse a la causa mediante donativos o trabajo voluntario. Las personas interesadas en colaborar pueden consultar la página de Facebook Comedor El Cuate, donde se detallan las vías de contacto y los números telefónicos habilitados.

Como proyección a futuro, la administración del comedor contempla consolidar la cobertura actual y evaluar la apertura de una segunda sucursal en el municipio para extender el beneficio a un mayor número de familias.