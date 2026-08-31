Ramos Fest 2026 concluye con saldo blanco y derrama de 10 mdp

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Coahuila
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    Ramos Fest 2026 concluye con saldo blanco y derrama de 10 mdp
    Familias y visitantes disfrutaron durante tres días de las actividades del Ramos Fest 2026. CORTESÍA

La celebración reunió a más de 100 mil personas durante tres jornadas, con visitantes de Nuevo León, Zacatecas y Durango

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reportó saldo blanco al concluir el Ramos Fest 2026, luego de tres días de actividades gastronómicas, culturales, musicales y tradicionales que congregaron a más de 100 mil personas en distintos puntos de la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que, pese a la elevada afluencia registrada durante viernes, sábado y domingo, las actividades se desarrollaron sin incidentes, como resultado de la coordinación entre las corporaciones de seguridad, los protocolos preventivos y la participación responsable de las familias y visitantes.

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“Lo más importante es que tuvimos saldo blanco. Fueron tres días con muchísima gente y todo salió bien. Hay que agradecer a todo el personal porque fue un trabajo en equipo y también a la ciudadanía, que vino, disfrutó y se divirtió de manera responsable”, expresó.

REFUERZAN OPERATIVO DE SEGURIDAD

Gutiérrez Merino señaló que para esta edición se reforzaron y modificaron los protocolos de prevención y vigilancia, con la instalación de alcoholímetros, filtros y puntos de revisión, además de presencia preventiva en establecimientos y el despliegue de elementos policiacos en las zonas con mayor concentración de personas.

$!Los operativos de prevención y vigilancia permitieron concluir las jornadas sin incidentes
Los operativos de prevención y vigilancia permitieron concluir las jornadas sin incidentes CORTESÍA

El objetivo fue mantener vigilancia permanente durante las jornadas y atender de manera preventiva cualquier situación que pudiera alterar el desarrollo de las actividades.

AFLUENCIA IMPULSA ACTIVIDAD COMERCIAL

El Presidente Municipal resaltó que el evento atrajo visitantes no solamente de Ramos Arizpe y de municipios de la Región Sureste, sino también de otras entidades, principalmente de Nuevo León, Zacatecas y Durango.

$!Elementos municipales estuvieron en alerta ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrir.
Elementos municipales estuvieron en alerta ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. CORTESÍA

La afluencia generada durante los tres días permitió alcanzar una derrama económica estimada en alrededor de 10 millones de pesos, con beneficios para comerciantes, emprendedores, prestadores de servicios y participantes de las actividades gastronómicas y comerciales.

La administración municipal consideró que los resultados de esta edición fortalecen al festival como un punto de encuentro para las familias y como una actividad capaz de generar movimiento económico para distintos sectores de la ciudad.

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