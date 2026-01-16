Comercios de Piedras Negras resienten una ‘cuesta de enero’ más prolongada

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La llamada cuesta de enero se ha resentido con mayor intensidad en este arranque de 2026, impactando de forma directa la actividad comercial en la región fronteriza, advirtió el economista y empresario Héctor Javier Rodríguez López.

De acuerdo con el especialista, a diferencia de otros años, los efectos de la desaceleración económica comenzaron a notarse desde los primeros días de enero en Piedras Negras, cuando tradicionalmente se manifestaban hacia finales del mes o incluso durante febrero.

Uno de los indicadores más visibles de este fenómeno es la baja afluencia en los puentes internacionales, que en determinados horarios lucen prácticamente vacíos, situación que —señaló— ha podido constatar de manera directa.

Rodríguez López explicó que este comportamiento refleja la cautela de las familias en el gasto, ya que muchas continúan ajustando su economía para cumplir con compromisos adquiridos en diciembre, como pagos con tarjetas de crédito y otros gastos derivados de las celebraciones de fin de año.

Este escenario ha generado jornadas complicadas para el comercio local, con un consumo reducido que prolonga los efectos de la cuesta de enero más allá de lo habitual, afectando principalmente a pequeños y medianos negocios.

No obstante, el economista prevé un repunte gradual entre los meses de marzo y abril, periodo en el que históricamente la economía tiende a estabilizarse gracias a una mayor movilidad y a distintos factores estacionales.

Finalmente, confió en que fechas clave como el 14 de febrero y la temporada de Semana Santa generen una derrama económica significativa en Piedras Negras, impulsada por la llegada de visitantes provenientes de Estados Unidos, lo que podría contribuir a revertir la actual racha de bajas ventas en la región.