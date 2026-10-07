Comparece ante juez federal extrabajador de CFE con cargamento de metanfetamina

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Piedras Negras
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    Comparece ante juez federal extrabajador de CFE con cargamento de metanfetamina
    Aproximadamente 15 kilogramos de presunta metanfetamina fueron asegurados por elementos del Ejército en retén de Allende, Coahuila. El detenido compareció ante el juez federal. ARCHIVO

Erick Alan ‘N’, originario de Sabinas, fue detenido por militares después de localizar paquetes con aproximadamente 15 kilos de presunta metanfetamina ocultos en su auto

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un ingeniero y extrabajador de la Comisión Federal de Electricidad compareció este miércoles ante un juez federal después de ser detenido por elementos del Ejército Mexicano cuando transportaba aproximadamente 15 kilogramos de una sustancia con características de metanfetamina oculta en el automóvil que conducía en Allende, Coahuila.

Erick Alan “N”, originario de Sabinas, fue asegurado el pasado sábado en el punto de inspección militar instalado en la antigua garita del kilómetro 53, en el municipio de Allende, sobre la carretera federal 57.

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El hombre circulaba en un Chevrolet Aveo cuando los militares determinaron enviar la unidad a una segunda revisión. Durante el procedimiento, el vehículo fue sometido a un sistema de inspección mediante rayos gamma, que permitió detectar inconsistencias en diferentes partes de la estructura.

Ante las anomalías observadas, los elementos castrenses realizaron una revisión física más detallada y encontraron diversos paquetes ocultos. En su interior había una sustancia granulada con características similares al cristal, cuyo peso preliminar fue calculado en aproximadamente 15 kilogramos.

El conductor fue detenido y quedó bajo custodia, mientras que el automóvil y los paquetes fueron asegurados. Posteriormente, todo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Piedras Negras, donde el Ministerio Público Federal abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Información difundida este miércoles identificó al detenido como ingeniero y extrabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Su caso llegó ante un juez federal dentro del procedimiento relacionado con el aseguramiento del cargamento.

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Las autoridades federales investigan el probable delito contra la salud en la modalidad relacionada con el transporte de narcóticos, mientras los estudios periciales deberán establecer de manera definitiva la composición y el peso de la sustancia asegurada.

El decomiso ocurrió en uno de los principales puntos de revisión instalados en el corredor carretero que conecta la Región Carbonífera con los municipios de Allende, Nava y Piedras Negras, ruta utilizada para el tránsito hacia la frontera con Texas.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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