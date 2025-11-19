Consulado de México en Eagle Pass organiza charla contra la violencia doméstica

EAGLE PASS, TX.- En el marco del mes dedicado en Estados Unidos a la prevención de la violencia familiar, el Consulado de México en Eagle Pass será sede de un conversatorio enfocado en la protección de mujeres y niños víctimas de agresiones domésticas.

La cónsul Vivian Juárez Mondragón informó que el evento se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre, con la participación de especialistas en el tema y representantes de distintas dependencias de seguridad y justicia. El objetivo es dar a conocer los recursos disponibles para quienes enfrentan situaciones de violencia y ofrecer orientación directa a las víctimas.

Las autoridades locales han reportado un incremento en los casos de violencia familiar en la ciudad. El Departamento de Policía señala que, en muchos de ellos, las mujeres han sido agredidas físicamente por sus parejas, lo que ha motivado la implementación de medidas más estrictas de protección.

La jueza de Paz del Precinto 4 del Condado de Maverick, Tere Hernández, explicó que entre las medidas disponibles se encuentran las órdenes de protección, que obligan a los agresores a mantenerse alejados de las víctimas.

Hernández subrayó que diversos factores contribuyen al aumento de la violencia doméstica, entre ellos la falta de valores y educación desde la infancia, lo que repercute en las relaciones de pareja en la edad adulta.